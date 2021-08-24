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Спроба масового вбивства в німецькому вузі: через отруту у студентів посиніли кінцівки

Автор
О. Волкова
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Спроба масового вбивства в німецькому вузі: через отруту у студентів посиніли кінцівки Новина оновлена 24 серпня 2021, 16:51

Стали відомі подробиці НП в Німеччині, у студентів і співробітників вузу — незвичайні симптоми отруєння

Стали відомі подробиці масового отруєння в Німеччині, в результаті якого в лікарню у важкому стані відвезли сімох студентів та співробітників Дармштадтського технічного університету.

За інформацією DW, НП сталася в їдальні вузу — саме там, вважають слідчі прокуратури, і були отруєні вода і їжа.

Відомо, що погано студентам і викладачам стало після обіду: слідом за нудотою у них посиніли руки і ноги. Серед сімох госпіталізованих один студент перебував у критичному стані, проте на момент виходу новини йому стало краще.

Уже відомо, що люди були отруєні отрутою з їдким запахом, зразки якої зараз вивчають в лабораторіях.

Будівля, де отруїлися німці, зараз закрита. А копи розшукують інші продукти, які можуть бути теж заражені, просять студентів викинути сумнівний вміст холодильників і їсти лише те, що куплено поза університетом.

За фактом спроби масового вбивства студентів і викладачів в Німеччині триває розслідування.

Нагадаємо, раніше в українському готелі "Bugaz Sea View" в Грибівці під Одесою отруїлося 9 дітей.

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