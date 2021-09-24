Укр

Звезда "Гарри Поттера" Том Фелтон попал в больницу: что случилось с актером

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Том Фелтон Новость обновлена 24 сентября 2021, 12:38
Том Фелтон

Актер потерял сознание во время игры в гольф.

Звезда фантастической саги о мальчике со шрамом "Гарри Поттер", исполнитель роли Драко Малфоя, 34-летний британский актер Том Фелтон был экстренно госпитализирован в больницу, после того, как ему неожиданно стало плохо во время игры в гольф.

Об этот сообщает BBC.

Актер потерял сознание во время турнира по гольфу среди знаменитостей, в котором он боролся за победу вместе с Майком Ерузионе, которое проходило в США, в штате Висконсин. Когда Фелтона увозили с поля, актер был уже в сознании. В каком состоянии знаменитость сейчас — пока неизвестно.

"Он был доставлен в местную больницу для лечения. Более подробная информация отсутствует" — говорится в сообщении ассоциации профессиональных игроков гольфа.

Ранее, "Телеграф" писал, что известная американская певица Ариана Гранде подала в суд на парня, который на протяжении более полугода ей угрожал, и в итоге в начале сентября напал на нее с ножом.

Теги:
#Гарри Поттер #Актер #Том Фелтон
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