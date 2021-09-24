Зірка "Гаррі Поттера" Том Фелтон потрапив до лікарні: що сталося з актором

Актор знепритомнів під час гри в гольф.

Зірка фантастичної саги про хлопчика зі шрамом "Гаррі Поттер", виконавець ролі Драко Мелфоя, 34-річний британський актор Том Фелтон був екстрено госпіталізований в лікарню, після того, як йому несподівано стало погано під час гри в гольф.

Про цей повідомляє BBC.

Актор знепритомнів під час турніру з гольфу серед знаменитостей, в якому він боровся за перемогу разом з Майком Ерузіоне, яке проходило в США, в штаті Вісконсін. Коли Фелтона вивозили з поля, актор був уже в свідомості. В якому стані знаменитість зараз — поки невідомо.

"Він був доставлений в місцеву лікарню для лікування. Більш детальна інформація відсутня" — йдеться в повідомленні асоціації професійних гравців гольфу.

Раніше, "Телеграф" писав, що відома американська співачка Аріана Гранде подала в суд на хлопця, який протягом більше півроку їй погрожував, і в підсумку на початку вересня напав на неї з ножем.