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Зірка "Гаррі Поттера" Том Фелтон потрапив до лікарні: що сталося з актором

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Том Фелтон Новина оновлена 24 вересня 2021, 12:38
Том Фелтон

Актор знепритомнів під час гри в гольф.

Зірка фантастичної саги про хлопчика зі шрамом "Гаррі Поттер", виконавець ролі Драко Мелфоя, 34-річний британський актор Том Фелтон був екстрено госпіталізований в лікарню, після того, як йому несподівано стало погано під час гри в гольф.

Про цей повідомляє BBC.

Актор знепритомнів під час турніру з гольфу серед знаменитостей, в якому він боровся за перемогу разом з Майком Ерузіоне, яке проходило в США, в штаті Вісконсін. Коли Фелтона вивозили з поля, актор був уже в свідомості. В якому стані знаменитість зараз — поки невідомо.

"Він був доставлений в місцеву лікарню для лікування. Більш детальна інформація відсутня" — йдеться в повідомленні асоціації професійних гравців гольфу.

Раніше, "Телеграф" писав, що відома американська співачка Аріана Гранде подала в суд на хлопця, який протягом більше півроку їй погрожував, і в підсумку на початку вересня напав на неї з ножем.

Теги:
#Гаррі Поттер #Актор #Том Фелтон
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