Зірка "Гаррі Поттера" Том Фелтон потрапив до лікарні: що сталося з актором
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Актор знепритомнів під час гри в гольф.
Зірка фантастичної саги про хлопчика зі шрамом "Гаррі Поттер", виконавець ролі Драко Мелфоя, 34-річний британський актор Том Фелтон був екстрено госпіталізований в лікарню, після того, як йому несподівано стало погано під час гри в гольф.
Про цей повідомляє BBC.
Актор знепритомнів під час турніру з гольфу серед знаменитостей, в якому він боровся за перемогу разом з Майком Ерузіоне, яке проходило в США, в штаті Вісконсін. Коли Фелтона вивозили з поля, актор був уже в свідомості. В якому стані знаменитість зараз — поки невідомо.
"Він був доставлений в місцеву лікарню для лікування. Більш детальна інформація відсутня" — йдеться в повідомленні асоціації професійних гравців гольфу.
Раніше, "Телеграф" писав, що відома американська співачка Аріана Гранде подала в суд на хлопця, який протягом більше півроку їй погрожував, і в підсумку на початку вересня напав на неї з ножем.
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