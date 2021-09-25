Укр

Землю накроет сильная магнитная буря: когда ее ждать и как уберечься

Автор
Ольга Броскова
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Автор
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Магнитные бури
Магнитные бури

Магнитная буря 28 сентября будет иметь "красный" уровень опасности.

В конце сентября украинцев ждет сразу несколько геомагнитных ударов. Один из них достигнет "красного" уровня опасности.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Так, первый удар ожидается 25 сентября. Его уровень колебаний достигнет четыре балла. Удар такой же силы ожидается 29 сентября. А вот буря 28 сентября будет носить "красный" уровень опасности. Ее сила будет достигать 5 баллов.

Сильный удар ожидается 28 числа
Сильный удар ожидается 28 числа

Как снизить негативное влияние магнитных бурь метеозависимым людям

  • следует ограничить употребление спиртного, исключить жирную еду, не переедать;
  • употреблять в пищу больше фруктов, богатых калием и магнием: изюм, абрикосы, клюкву, чернику, смородину, лимоны, бананы,
  • снизить физические нагрузки на сердечно-сосудистую систему;
  • не следует резко вставать с кровати, это может спровоцировать приступ головной боли;
  • чаще принимать водные процедуры – это успокаивает в целом и улучшает самочувствие;
  • пить чай с малиной, мятой, земляникой, отвары с мелиссой, шиповником, зверобоем;
  • чтобы разогнать сгустки в крови и помочь сердечно-сосудистой системе, можно принять аспирин, но только при отсутствии противопоказаний.

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#Магнитные бури #Когда магнитные бури
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