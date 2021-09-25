Землю накриє сильна магнітна буря: коли на неї чекати і як уберегтися

Магнітна буря 28 вересня матиме "червоний" рівень небезпеки.

В кінці вересня на українців чекає відразу кілька геомагнітних ударів. Один з них досягне "червоного" рівня небезпеки.

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Так, перший удар очікується 25 вересня. Його рівень коливань досягне чотири бали. Удар такої ж сили очікується 29 вересня. А ось буря 28 вересня буде носити "червоний" рівень небезпеки. Її сила буде досягати 5 балів.

Сильний удар очікується 28 числа

Як знизити негативний вплив магнітних бур метеозалежним людям

слід обмежити вживання спиртного, виключити жирну їжу, не переїдати;

вживати в їжу більше фруктів, багатих калієм і магнієм: родзинки, абрикоси, журавлину, чорницю, смородину, лимони, банани,

знизити фізичні навантаження на серцево-судинну систему;

не слід різко вставати з ліжка, це може спровокувати напад головного болю;

частіше приймати водні процедури — це заспокоює в цілому і покращує самопочуття;

пити чай з малиною, м’ятою, суницею, відвари з мелісою, шипшиною, звіробоєм;

щоб розігнати згустки в крові і допомогти серцево-судинній системі, можна прийняти аспірин, але тільки за відсутності протипоказань.

Раніше "Телеграф" писав, з яких продуктів краще отримувати вітаміни восени.