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Землю накриє сильна магнітна буря: коли на неї чекати і як уберегтися

Автор
Ольга Броскова
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Магнітні бурі
Магнітні бурі

Магнітна буря 28 вересня матиме "червоний" рівень небезпеки.

В кінці вересня на українців чекає відразу кілька геомагнітних ударів. Один з них досягне "червоного" рівня небезпеки.

Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

Так, перший удар очікується 25 вересня. Його рівень коливань досягне чотири бали. Удар такої ж сили очікується 29 вересня. А ось буря 28 вересня буде носити "червоний" рівень небезпеки. Її сила буде досягати 5 балів.

Сильний удар очікується 28 числа
Сильний удар очікується 28 числа

Як знизити негативний вплив магнітних бур метеозалежним людям

  • слід обмежити вживання спиртного, виключити жирну їжу, не переїдати;
  • вживати в їжу більше фруктів, багатих калієм і магнієм: родзинки, абрикоси, журавлину, чорницю, смородину, лимони, банани,
  • знизити фізичні навантаження на серцево-судинну систему;
  • не слід різко вставати з ліжка, це може спровокувати напад головного болю;
  • частіше приймати водні процедури — це заспокоює в цілому і покращує самопочуття;
  • пити чай з малиною, м’ятою, суницею, відвари з мелісою, шипшиною, звіробоєм;
  • щоб розігнати згустки в крові і допомогти серцево-судинній системі, можна прийняти аспірин, але тільки за відсутності протипоказань.

Раніше "Телеграф" писав, з яких продуктів краще отримувати вітаміни восени.

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#Магнітні бурі #Коли магнітні бурі
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