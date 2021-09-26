Отношения длились недолго: Вакарчук рассказал о своей личной жизни

Фронтмен группы "Океан Эльзы" вспомнил свою юность

46-летний украинский певец Святослав Вакарчук не любит делиться с общественностью о событиях своей личной жизни. Новость о его разводе с женой Лялей Фонаревой в этом году после 20 лет отношений, а также рождение сына Ивана от новой избранницы музыканта, руководителя компании Radioaktive Film Евгении Яцуты, стало полной неожиданностью для поклонников Вакарчука.

Совсем недавно лидер рок-группы "Океан Эльзы" приоткрыл занавесу своей личной жизни и рассказал, как завязывались у него отношения с его первой девушкой. Это случилось еще во время учебы Вакарчука во Львовском национальном университете им. Ивана Франко.

"Это было прямо в университете — чтобы далеко не ходить. В одной аудитории, и все было очень прилично, можно даже сказать — застенчиво. Я с девушкой поговорил и у нас завязались отношения, но не надолго", — рассказал певец в интервью журналисту для программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" во время прогулки по Львову.

Напомним, что во Львове у группы "Океан Эльзы" состоялся концерт, вход на который был только вакцинированным. Из-за новых условий некоторые фанаты коллектива были очень недовольны.