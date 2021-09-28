"Немного пожара!": Мишель Андраде украсила обложку эротического мужского журнала

Певица опубликовала несколько "горячих" снимков из фотосессии.

Украинская певица боливийского происхождения, и с недавних пор ведущая проекта "Орел и решка", 24-летняя Мишель Андраде стала звездой популярного эротического мужского журнала Playboy Ukraine.

Откровенными снимками с фотосессии Мишель поделилась на своей странице в Инстаграм, где за ней следит более 500 тыс.подписчиков.

На фото исполнительница появилась в черных кожаных брюках с высокой посадкой и коротком жакете, который слегка прикрывал обнаженную грудь певицы. А на одном из снимков, Андраде расстегнула куртку и продемонстрировала свою пышную грудь, которую прикрыла наклейками.

Волосы певица распустила и сделала яркий макияж с акцентом на глаза и губы.

"Почему бы во вторник не устроить немного пожара?!" — подписала фото певица.

Отметим, что это не первая такая съемка у Мишель Андраде. В ноябре 2020 года девушка снялась для мужского глянца XXL.