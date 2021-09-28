"Трохи пожежі!": Мішель Андраде прикрасила обкладинку еротичного чоловічого журналу

Співачка опублікувала кілька "гарячих" знімків з фотосесії.

Українська співачка болівійського походження, і з недавніх пір ведуча проєкту "Орел і решка", 24-річна Мішель Андраде стала зіркою популярного еротичного чоловічого журналу Playboy Ukraine.

Відвертими знімками з фотосесії Мішель поділилася на своїй сторінці в Інстаграм, де за нею стежить більше 500 тис.підписників.

На фото виконавиця з’явилася в чорних шкіряних штанах з високою посадкою і короткому жакеті, який злегка прикривав оголені груди співачки. А на одному зі знімків, Андраде розстебнула куртку і продемонструвала свої пишні груди, які прикрила наклейками.

Волосся співачка розпустила і зробила яскравий макіяж з акцентом на очі і губи.

"Чому б у вівторок не влаштувати трохи пожежі ?!" — підписала фото співачка.

Відзначимо, що це не перша така зйомка у Мішель Андраде. У листопаді 2020 року дівчина знялася для чоловічого глянцю XXL.