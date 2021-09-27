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"На мене так само вплинуло розлучення": Саша Бо оголилася перед фанами (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Блогер Саша Бо Новина оновлена 27 вересня 2021, 21:22
Блогер Саша Бо

Українська інста-діва похвалилася пишними формами

Блогер Саша Бо, яка шокувала подробицями життя з чоловіком Ігорем Пустовітом, розкрилася перед своїми підписниками і показала пікантне фото в красивій нижній білизні.

На своїй офіційній сторінці в Інстаграмі мама двох синів запостив знімок, де позує на балконі в трусиках і бюстгальтері темного кольору з блакитною вишивкою по краях.

Фоловери, яких у Саші налічується понад два мільйони, назвали дівчину дуже красивою і "з фігурою мрії".

Саша Бо
Саша Бо

"Породиста", "фантастична", "тендітна", — відзначили в коментарях до фото.

Деякі підписниці написали, що в їхньому випадку розлучення їм пішло лише на користь.

Нагадаємо, що про розлучення блогерів Саші Бо і Ігоря Пустовіта стало відомо цього літа. Після скандального інтерв’ю дівчини з Машею Єфросініною, Ігор видалив фото з екс-коханої на своїй сторінці в Інстаграмі, а пізніше стало відомо про його нові відносинки з 23-річною Ліною Сидор. Також чоловік назвав інтерв’ю Саші "красиво зіграним і змонтованим" відео, після чого дав відповідне інтерв’ю Славі Дьоміну, в якому розповів про абьюз з боку Олександри.

Теги:
#Ігор Пустовіт #Саша Бо
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