"На меня так же повлиял развод": Саша Бо оголилась перед фанами (фото)
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Украинская инста-дива похвасталась пышными формами
Блогер Саша Бо, которая шокировала подробностями жизни с мужем Игорем Пустовитом, раскрылась перед своими подписчиками и показала пикантное фото в красивом нижнем белье.
На своей официальной странице в Инстаграме мама двоих сыновей запостила снимок, где позирует на балконе в трусиках и бюстгальтере темного цвета с голубой вышивкой по краям.
Фолловеры, которых у Саши насчитывается более двух миллионов, назвали девушку очень красивой и "с фигурой мечты".
"Породистая", "фантастическая", "хрупкая", — отметили в комментариях к фото.
Некоторые подписчицы написали, что в их случае развод им пошел только на пользу.
Напомним, что о разводе блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита стало известно этим летом. После скандального интервью девушки с Машей Ефросининой, Игорь удалил фото с экс-возлюбленной на своей странице в Инстаграме, а позже стало известно о его новых отношениях с 23-летней Линой Сидор. Также мужчина назвал интервью Саши "красиво сыгранным и смонтированным" видео, после чего дал ответное интервью Славе Демину, в котором рассказал об абьюзе со стороны Александры.
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