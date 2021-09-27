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"На меня так же повлиял развод": Саша Бо оголилась перед фанами (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Блогер Саша Бо Новость обновлена 27 сентября 2021, 21:22
Блогер Саша Бо

Украинская инста-дива похвасталась пышными формами

Блогер Саша Бо, которая шокировала подробностями жизни с мужем Игорем Пустовитом, раскрылась перед своими подписчиками и показала пикантное фото в красивом нижнем белье.

На своей официальной странице в Инстаграме мама двоих сыновей запостила снимок, где позирует на балконе в трусиках и бюстгальтере темного цвета с голубой вышивкой по краям.

Фолловеры, которых у Саши насчитывается более двух миллионов, назвали девушку очень красивой и "с фигурой мечты".

Саша Бо
Саша Бо

"Породистая", "фантастическая", "хрупкая", — отметили в комментариях к фото.

Некоторые подписчицы написали, что в их случае развод им пошел только на пользу.

Напомним, что о разводе блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита стало известно этим летом. После скандального интервью девушки с Машей Ефросининой, Игорь удалил фото с экс-возлюбленной на своей странице в Инстаграме, а позже стало известно о его новых отношениях с 23-летней Линой Сидор. Также мужчина назвал интервью Саши "красиво сыгранным и смонтированным" видео, после чего дал ответное интервью Славе Демину, в котором рассказал об абьюзе со стороны Александры.

Теги:
#Игорь Пустовит #Саша Бо
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