Игорь Пустовит удалил из Instagram почти все фото с женой Сашей Бо

Между бывшими супругами разгорелась настоящая война.

Скандал с разводом Саши Бо и Игоря Пустовита получил новый виток. После того как Саша дала новое интервью Маше Ефросининой, в котором рассказала, что Игорь всячески ее унижал, Пустовит удалил практически все совместные фото с женой из своего Instagram. Остались лишь снимки из далекого 2018-го года, где Игорь позирует вместе с женой и ребенком.

Игорь Пустовит часто постит фото с детьми

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При этом в Instagram у Саши Бо некоторое количество совместных фото с мужем сохранилось. Последняя датируется 30-м апреля этого года, то есть она была опубликована за несколько месяцев до того, как блогеры объявили о разводе.

Саша Бо соместные фото удалять не стала

Саша Бо и Игорь Пустовит: развод

О разводе популярных украиноязычных блогеров Саши Бо и Игоря Пустовита стало известно в июле этого года. Пара прожила в браке пять лет. В нем у них родились двое сыновей.

14 сентября Маша Ефросинина выпустила новое интервью с Сашей Бо, в котором девушка рассказала о причинах развода. По ее словам, пара ссорилась из-за того, что Саша больше зарабатывала. Она также призналась, что Игорь всячески унижал ее в браке и рассказала, что у них были проблемы в сексе.

Игорь Пустовит в свою очередь назвал интервью Саши "красиво сыгранным и смонтированным" видео. Ранее блогер показал свою новую девушку.