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Ігор Пустовіт видалив з Instagram майже всі фото з дружиною Сашею Бо

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Ігор Пустовіт Новина оновлена 15 вересня 2021, 10:49
Ігор Пустовіт

Між колишнім подружжям розгорілася справжня війна.

Скандал з розлученням Саші Бо і Ігоря Пустовіта отримав новий виток. Після того як Саша дала нове інтерв’ю Маші Єфросиніній, в якому розповіла, що Ігор всіляко її принижував, Пустовіт видалив практично всі спільні фото з дружиною зі свого Instagram. Залишилися лише знімки з далекого 2018 го року, де Ігор позує разом з дружиною і дитиною.

Ігор Пустовіт часто постить фото з дітьми
Ігор Пустовіт часто постить фото з дітьми

При цьому в Instagram у Саші Бо кілька спільних фото з чоловіком збереглося. Останнє датується 30-м квітня цього року, тобто вона була опублікована за кілька місяців до того, як блогери оголосили про розлучення.

Саша Бо соместно фото видаляти не стала
Саша Бо соместно фото видаляти не стала

Саша Бо і Ігор Пустовіт: розлучення

Про розлучення популярних україномовних блогерів Саші Бо і Ігоря Пустовіта стало відомо в липні цього року. Пара прожила в шлюбі п’ять років. У ньому у них народилися двоє синів.

14 вересня Маша Єфросиніна випустила нове інтерв’ю з Сашком Бо, в якому дівчина розповіла про причини розлучення. За її словами, пара сварилася через те, що Саша більше заробляла. Вона також зізналася, що Ігор всіляко принижував її в шлюбі і розповіла, що у них були проблеми в сексі.

Ігор Пустовіт своєю чергою назвав інтерв’ю Саші "красиво зіграним і змонтованим" відео. Раніше блогер показав свою нову дівчину.

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