Ігор Пустовіт видалив з Instagram майже всі фото з дружиною Сашею Бо

Між колишнім подружжям розгорілася справжня війна.

Скандал з розлученням Саші Бо і Ігоря Пустовіта отримав новий виток. Після того як Саша дала нове інтерв’ю Маші Єфросиніній, в якому розповіла, що Ігор всіляко її принижував, Пустовіт видалив практично всі спільні фото з дружиною зі свого Instagram. Залишилися лише знімки з далекого 2018 го року, де Ігор позує разом з дружиною і дитиною.

Ігор Пустовіт часто постить фото з дітьми

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При цьому в Instagram у Саші Бо кілька спільних фото з чоловіком збереглося. Останнє датується 30-м квітня цього року, тобто вона була опублікована за кілька місяців до того, як блогери оголосили про розлучення.

Саша Бо соместно фото видаляти не стала

Саша Бо і Ігор Пустовіт: розлучення

Про розлучення популярних україномовних блогерів Саші Бо і Ігоря Пустовіта стало відомо в липні цього року. Пара прожила в шлюбі п’ять років. У ньому у них народилися двоє синів.

14 вересня Маша Єфросиніна випустила нове інтерв’ю з Сашком Бо, в якому дівчина розповіла про причини розлучення. За її словами, пара сварилася через те, що Саша більше заробляла. Вона також зізналася, що Ігор всіляко принижував її в шлюбі і розповіла, що у них були проблеми в сексі.

Ігор Пустовіт своєю чергою назвав інтерв’ю Саші "красиво зіграним і змонтованим" відео. Раніше блогер показав свою нову дівчину.