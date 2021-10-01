Жена Прохора Шаляпина умерла через 2 месяца после свадьбы: молодому певцу достанутся миллионы

Мать Прохора Шаляпина заявила, что ее сын не будет претендовать на наследство умершей супруги.

Не успел российский певец Прохор Шаляпин насладится временем со своей новой супругой, канадкой Татьяной-Клаудией Дэвис, на которой женился в июле 2021 года в Лас-Вегасе, как неожиданно стал вдовцом. 42-летняя Дэвис скончалась от тяжелой формы коронавируса.

Печальной новостью о кончине супруги поделился сам Шаляпин, опубликовав на своей странице снимки и видео с их свадьбы.

"Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет … Прощай, моя Танюша, я буду помнить и любить тебя всегда" — написал артист в своей публикации.

Мать Прохора Шаляпина, Елена Колесникова отметила, что ее сын был в шоке от случившегося и до сих пор не может прийти в себя.

Татьяна-Клаудия Дэвис — владелица сети адвокатских компаний и миллионерша. А это значит, что после ее смерти, новоиспеченный супруг унаследует большую часть ее миллионов, если конечно у Дэвис не было составлено особое завещание. Отметим, что у пары был подписан брачный контракт, в котором отмечалось, что Шаляпин не получит ничего в случае развода.

Добавим, что незадолго до своей смерти Татьяна-Клаудия Дэвис, поддавшись на уговоры Шаляпина, приобрела несколько квартир в Москве общей стоимостью €840 000. Из этого выходит, что Шаляпин остается в большом "плюсе".

Однако, мать артиста сообщила, что Прохор не хочет претендовать на наследство Дэвис. Шаляпин хочет поступить по совести, и оставить все заработанное Татьяной в ее семье, то есть ее родителям.

Прохор Шаляпин и Татьяна Дэвис

Татьяна Дэвис и Прохор Шаляпин познакомились на празднике в Монако, где артист выступал. После пара долгое время общалась по видеосвязи, так как из-за коронавируса были закрытые границы. В 2020 году пара официально подтвердила свой роман.

Отметим, что для Дэвис брак с Шаляпиным был первым, в то время как Прохор уже состоял в законных отношениях с предпринимательницей Ларисой Копенкиной.

Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина

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