Дружина Прохора Шаляпіна померла через 2 місяці після весілля: молодому співакові дістануться мільйони

Мати Прохора Шаляпіна заявила, що її син не буде претендувати на спадщину померлої дружини.

Не встиг 37-річний російський співак Прохор Шаляпін насолодиться часом зі своєю новою дружиною, канадкою Тетяною-Клаудією Девіс, на якій одружився в липні 2021 року в Лас-Вегасі, як несподівано став вдівцем. 42-річна Девіс померла від важкої форми коронавируса.

Сумною новиною про смерть дружини поділився сам Шаляпін, опублікувавши на своїй сторінці фотографії або відеозаписи з їхнього весілля.

"Мені важко це писати, і я дуже не хочу в це вірити, але моєї Тетянки більше немає ... Прощай, моя Танюша, я буду пам’ятати і любити тебе завжди" — написав артист у своїй публікації.

Мати Прохора Шаляпіна, Олена Колесникова зазначила, що її син був в шоці від того, що сталося і до сих пір не може прийти в себе.

Тетяна-Клаудія Девіс — власниця мережі адвокатських компаній і мільйонерка. А це означає, що після її смерті, новоспечений чоловік успадкує більшу частину її мільйонів, якщо звичайно у Девіс не був складений особливий заповіт. Відзначимо, що у пари був підписаний шлюбний контракт, в якому зазначалося, що Шаляпін не отримає нічого в разі розлучення.

Додамо, що незадовго до своєї смерті Тетяна-Клаудія Девіс, піддавшись на вмовляння Шаляпіна, придбала кілька квартир в Москві загальною вартістю € 840 000. З цього виходить, що Шаляпін залишається у великому "плюсі".

Однак, мати артиста повідомила, що Прохор не хоче претендувати на спадщину Девіс. Шаляпін хоче вчинити по совісті, і залишити все зароблене Тетяною в її родині, тобто її батькам.

Прохор Шаляпін і Тетяна Девіс

Тетяна Девіс і Прохор Шаляпін познайомилися на святі в Монако, де артист виступав. Після пара довгий час спілкувалася по відеозв’язку, оскільки через коронавірус були закриті кордони. У 2020 році пара офіційно підтвердила свій роман.

Відзначимо, що для Девіс шлюб з Шаляпіним був першим, в той час, як Прохор уже був в законних відносинах з підприємницею Ларисою Копенкіною.

Прохор Шаляпін і Лариса Копенкина

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