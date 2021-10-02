Стингу - 70: привычки и лайфхаки певца, которые помогают ему выглядеть на 40 лет

2 октября популярный британский певец Стинг празднует свой день рождения.

Известный британский музыкант и актер Стинг, настоящее имя которого Гордон Самнер, 2 октября 2021 года отмечает свое 70-летие, хотя по не певцу и не скажешь, что он настолько "взрослый". Артисту не дашь больше 40 лет, а его энергии позавидует даже 20-летние парни.

А секрет его молодости оказывается не так уж и сложен. "Телеграф" изучил биографию артиста и составил 5 главных привычек и лайфхаков от Стинга, как сохранить свою молодость и энергичность.

Первое — это йога. Стинг ярый поклонник йоги, в особенности ее подвидов — Дживамукти и Аштанга-йога. Ежедневная практика для артиста неотъемлемая часть его жизни. Он даже "присадил" на йогу свою супругу и своих музыкантов, которые во время гастролей каждый раз за час до выхода на сцену вместе с ним занимаются йогой и медитируют.

Второе — макробиотическая диета. Стинг сочетает злаки и крупы с овощами, не употребляет в пищу полуфабрикаты и консерванты, а также отказался от мяса и молочных продуктов. Помимо этого, он владеет своей фермой, на которой выращивает собственные фрукты и овощи. Также, артист отказался от сахара, соли и спиртных напитков.

Третье — музыка. Стинг убежден, что музыка обладает терапевтической силой. Певец слушает много музыки и часто проводит время с инструментами.

Четвертое — тантрический секс. Артист уверен, что если заниматься тантрическим сексом по 6 часов без остановки, вы не будете волноваться по пустякам и сможете продлить свою молодость.

И пятое — это любовь. Со своей супругой Труди Стайлер вместе уже 35 лет. Женщина подарила возлюбленному четверых детей. И за все эти года любовь Стинга к супруге нисколько не уменьшилась. Более того, именно благодаря Труди он избавился от вредных привычек начал вести здоровый образ жизни.

Стинг – актер, музыкант и певец, при жизни получивший титул легенды мировой рок-сцены. Бывший участник группы The Police. Обладатель Эмми и Золотого глобуса, именной Звезды на Аллее славы Голливуда, четырежды номинант "Оскара".

Также, 2 октября свой день рождения отмечает и известный артист и продюсер Андрей Данилко. "Телеграф" изучил биографию народного артиста и рассказал, через что пришлось ему пройти за свои 48 лет.