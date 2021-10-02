Стингу — 70: звички і лайфхаки співака, які допомагають йому виглядати на 40 років

2 жовтня популярний британський співак Стінг святкує свій день народження.

Відомий британський музикант і актор Стінг, справжнє ім’я якого Гордон Самнер, 2 жовтня 2021 року святкує своє 70-річчя, хоча по які співакові і не скажеш, що він настільки "дорослий". Артистові не даси більш як 40 років, а його енергії позаздрять навіть 20-річні хлопці.

А секрет його молодості виявляється не так вже й складний. "Телеграф" вивчив біографію артиста і склав 5 головних звичок і лайфхаків від Стінга, як зберегти свою молодість і енергійність.

Перше — це йога. Стінг затятий шанувальник йоги, особливо її підвидів — Джівамукті і Аштанга-йога. Щоденна практика для артиста невіддільна частина його життя. Він навіть "присадив" на йогу свою дружину і своїх музикантів, які під час гастролей кожен раз за годину до виходу на сцену разом з ним займаються йогою і медитують.

Друге — макробіотична дієта. Стінг поєднує злаки і крупи з овочами, не вживає в їжу напівфабрикати і консерванти, а також відмовився від м’яса і молочних продуктів. Крім цього, він володіє своєю фермою, на якій вирощує власні фрукти та овочі. Також, артист відмовився від цукру, солі і спиртних напоїв.

Третє — музика. Стінг переконаний, що музика володіє терапевтичною силою. Співак слухає багато музики і часто проводить час з інструментами.

Четверте — тантричний секс. Артист впевнений, що якщо займатися тантричним сексом по 6 годин без зупинки, ви не будете хвилюватися через дрібниці і зможете продовжити свою молодість.

І п’яте — це любов. Зі своєю дружиною Труді Стайлер артист разом вже 35 років. Жінка подарувала коханому чотирьох дітей. І за всі ці роки любов Стінга до дружини аніскільки не зменшилася. Більш того, саме завдяки Труді він позбувся шкідливих звичок почав вести здоровий спосіб життя.

Стінг — актор, музикант і співак, за життя отримав титул легенди світової рок-сцени. Колишній учасник групи The Police. Володар Еммі і Золотого глобуса, чотири рази номінант "Оскара".

Також, 2 жовтня свій день народження відзначає і відомий артист і продюсер Андрій Данилко. "Телеграф" вивчив біографію народного артиста і розповів, через що довелося йому пройти за свої 48 років.