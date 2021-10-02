Цветочная золотая корона скифов и огромные серьги вождя Кокле: как модные аксессуары демонстрировали статус их владельцев (фото)

Выставка по истории моды демонстрирует различные атрибуты стиля за 2500 лет.

В Пенсильванском университете в США открылась выставка посвященная моде прошлого — от 20 века и до начала нашей эры. На ней представлены этнографические и археологические материалы из Океании, Азии, Африки, Европы и Америки.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

"Истории которые мы носим" — выставка, на которой представлены более 250 видов одежды и аксессуаров. "Телеграф" отобрал наиболее запоминающиеся экспонаты.

Скифская золотая диадема

Так могла носить диадему знатная скифка

Цветочные розетки из тонкого листового золота и проволоки могли украшать голову знатной скифки в IV веке до н.э. Точно не известно, носили их на одежде или на голове, но отмечается, что большинство дорогих артефактов из захоронений скифов находили именно в женских могилах, тогда как статусные предметы в других частях мира — чаще всего мужской атрибут.

Оружие из акульих зубов

Таким оружием воевали на острове Гилберта в Микронезии 200 лет назад

Оружие, изготовленное племенем ай-кирибати с островов Гилберта в 19 веке поражает не только опасностью, но и тем, что уже во времена промышленной революции в мире оставались племена, воевавшие такими приспособлениями. Оно сделан из дерева, кокосового волокна и акульих зубов.

Серьги и амулеты вождя Кокле

Крокодилы и ягуары в украшениях свидетельствовали про статус вождя

Провинция Кокле в Панаме богата историческими находками. Так, еще в 40-х годах прошлого века были найдены эти золотые украшения — браслет, серьги, пояс и подвески. Они датируются 750-1000 годами нашей эры. Вероятно, они принадлежат богатому вождю и использовались во время церемоний. Ягуар в его подвеске был символом власти.

Буддийская корона

Эту золотую корону носили буддистские священники

Священники в буддизме, носившие эту корону, считались бодхисаттвой — то есть теми, кто мог вести к просветлению. Она была найдена в Непале и датируется 16 веком. Она называется мукута.

Выставка будет работать до июня 2022 года и разделена на пять частей — религиозная, военная одежда, одежда для выступлений и правосудия, а также одежда для работы или игр.

Ранее "Телеграф" писал, что украинские нардепы похвастались дорогими аксессуарами.