Ремень Louis Vuitton и сумочки по 50 тысяч гривен: депутаты в Раде похвастались дорогими брендами (фото)

Украинским депутатам нравится Louis Vuitton и Dolce&Gabbana.

Зарплаты депутатов Верховной Рады составляют около 20-ти тысяч гривен, однако это никак не мешает им одеваться стильно и, надо сказать, недешево. Так, в гардеробах народных избранников можно встретить одежду таких мировых брендов как Bottega Veneta и Louis Vuitton.

Соответствующие снимки сделал корреспондент "Телеграф" Ян Доброносов и корреспондент LB Анна Стешенко.

Так, например, на прошлой пленарной неделе депутат "Слуги народа" Юлия Гришина пришла в парламент в ремне от LV за $839 или 22443 грн. А вот ее костюм, судя по всему, был от украинского бренда Leskizzo, стоимость которого на распродажах сейчас колеблется в районе 7000 грн, отмечает журналистка Анна Стешенко в своем Фейсбуке.

Ремень Louis Vuitton

Костюм от Leskizzo

Другая народная избранница, член Комитета по вопросам регламента Людмила Марченко пришла в Раду с сумочкой, очень похожей на The Pouch от Bottega Veneta. Стоимость такого клатча с фирменным плетением Intrecciato — 1723 евро или 53421 грн.

Людмила Марченко

Людмила Марченко с сумкой Bottega Veneta

Депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько оставила на рабочем месте сумочку от Dolce&Gabbana стоимостью1495 евро (46355 грн). Ещё одна "слуга" Mаргарита Шол пришла в Раду с сумкой Dior Book Tote mini. Ее цена — $2532 или 67653 грн.

Сумка Dolce&Gabbana

Маргарита Шол и ее Dior Book Tote mini

Маргарита Шол

Депутат фракции "Голос" Леся Василенко пришла в парламент в туфлях от Casadei, которая ранее стоила 705 евро. Однако Василенко предоставила фото коробки, где видно, что туфли куплены по скидке за 9350 грн.

Леся Василенко

Ранее "Телеграф" писал, сколько денег депутаты тратят на продукты. Так, за один поход в магазин может "улететь" месячная зарплата.