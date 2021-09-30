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Ремінь Louis Vuitton і сумочки по 50 тисяч гривень: депутати в Раді похвалилися дорогими брендами (фото)

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Маргарита Шол і її Dior Book Tote mini за 67 653 грн Новина оновлена 30 вересня 2021, 16:33
Маргарита Шол і її Dior Book Tote mini за 67 653 грн

Українським депутатам подобається Louis Vuitton та Dolce & Gabbana.

Зарплати депутатів Верховної Ради становлять близько 20-ти тисяч гривень, проте це ніяк не заважає їм одягатися стильно і, треба сказати, недешево. Так, в гардеробах народних обранців можна зустріти одяг таких світових брендів як Bottega Veneta і Louis Vuitton.

Відповідні знімки зробив кореспондент "Телеграф" Ян Доброносов і кореспондент LB Анна Стешенко.

Так, наприклад, на минулому пленарному тижні депутат "Слуги народу" Юлія Гришина прийшла в парламент в ремені від LV за $ 839 або 22443 грн. А ось її костюм, судячи з усього, був від українського бренду Leskizzo, вартість якого на розпродажах зараз коливається в районі 7000 грн, зазначає журналістка Анна Стешенко у своєму Фейсбуці.

Ремінь Louis Vuitton
Ремінь Louis Vuitton
Костюм від Leskizzo
Костюм від Leskizzo

Інша народна обраниця, член Комітету з питань регламенту Людмила Марченко прийшла в Раду з сумочкою, дуже схожою на The Pouch від Bottega Veneta. Вартість такого клатча з фірмовим плетінням Intrecciato — тисячу сімсот двадцять три євро або 53421 грн.

Людмила Марченко
Людмила Марченко
Людмила Марченко з сумкою Bottega Veneta
Людмила Марченко з сумкою Bottega Veneta

Депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько залишила на робочому місці сумочку від Dolce & Gabbana вартістю1495 євро (46355 грн). Ще одна "слуга" Mаргаріта Шол прийшла в Раду з сумкою Dior Book Tote mini. Її ціна — $ 2532 або 67653 грн.

Сумка Dolce & Gabbana
Сумка Dolce & Gabbana
Маргарита Шол і її Dior Book Tote mini
Маргарита Шол і її Dior Book Tote mini
Маргарита Шол
Маргарита Шол

Депутат фракції "Голос" Леся Василенко прийшла в парламент в туфлях від Casadei, яка раніше коштувала 705 євро. Однак Василенко надала фото коробки, де видно, що туфлі куплені по знижці за 9350 грн.

Леся Василенко
Леся Василенко

Раніше "Телеграф" писав, скільки грошей депутати витрачають на продукти. Так, за один похід в магазин може "піти" місячна зарплата.

Теги:
#Верховна Рада #Депутати #Народні Депутати #Зарплати #Бренди
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