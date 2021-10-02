Квіткова золота корона скіфів і величезні сережки вождя Кокле: як модні аксесуари демонстрували статус їх власників (фото)

Виставка з історії моди демонструє різні атрибути стилю за 2500 років.

У Пенсільванському університеті в США відкрилася виставка присвячена моді минулого — від 20 століття і до початку нашої ери. На ній представлені етнографічні та археологічні матеріали з Океанії, Азії, Африки, Європи та Америки.

Про це повідомляє прес-служба університету.

"Історії які ми носимо" — виставка, на якій представлено понад 250 видів одягу та аксесуарів. "Телеграф" відібрав найбільш цікаві експонати.

Скіфська золота діадема

Так могла носити діадему знатна скіфка

Квіткові розетки з тонкого листового золота і дроту могли прикрашати голову знатної скіфки в IV столітті до н.е. Точно не відомо, носили їх на одязі або на голові, але відзначається, що більшість дорогих артефактів з поховань скіфів знаходили саме в жіночих могилах, тоді як статусні предмети в інших частинах світу — найчастіше чоловічий атрибут.

Зброя з акулячих зубів

Такою зброєю воювали на острові Гілберта в Мікронезії 200 років тому

Зброя, виготовлене плем’ям ай-Кірібаті з острову Гілберта в 19 столітті вражає не тільки небезпекою, а й тим, що вже за часів промислової революції в світі залишалися племена, які воювали такими пристроями. Він зроблений з дерева, кокосового волокна і акулячих зубів.

Сережки і амулети вождя Кокле

Крокодили і ягуари в прикрасах свідчили про статус вождя

Провінція Кокле в Панамі багата історичними знахідками. Так, ще в 40-х роках минулого століття були знайдені ці золоті прикраси — браслет, сережки, пояс і підвіски. Вони датуються 750-1000 роками нашої ери. Ймовірно, вони належать багатому вождю і використовувалися під час церемоній. Ягуар в його підвісці був символом влади.

Буддійська корона

Цю золоту корону носили буддистські священики

Священники в буддизмі, що носили цю корону, вважалися бодхисатвою — тобто тим, хто міг вести до просвітління. Вона була знайдена в Непалі і датується 16 століттям. Вона називається мукута.

Виставка буде працювати до червня 2022 року і розділена на п’ять частин — релігійний, військовий одяг, одяг для виступів і правосуддя, а також одяг для роботи або ігор.

Раніше "Телеграф" писав, що українські нардепи похвалилися дорогими аксесуарами.