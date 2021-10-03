Бросил пить: литовец за месяц проглотил килограмм гаек и гвоздей

Медики делали операцию примерно 3 часа.

В Литве мужчина за месяц проглотил килограмм металлических предметов, некоторые из них были длиной 10 сантиметров. Конечно, без помощи врачей не обошлось.

Об этом сообщает "BBC News".

Мужчина глотал гвозди, гайки и даже лезвия. Причиной его действий был отказ от алкоголя. Очевидно, металлическими предметами он хотел компенсировать отказ от напитков. Однако впоследствии литовец начал чувствовать боль в животе. Он сразу же не обращался в больницу, но все-таки попал туда во время одного из приступов боли.

Медикам понадобилось целых 3 часа, чтобы достать из чрева мужчины килограмм различных гаек и гвоздей. Операцию проводили в Клайпедской университетской больнице. По словам хирурга Шарунаса Дайлиденас, таких случаев он еще не видел. Известно, что некоторые из проглоченных мужчиной предметов имели десять сантиметров длины.

Сейчас литовец находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Косово на Балканах мужчина проглотил телефон Nokia 3310, который застрял в желудке, из-за чего медикам пришлось его доставать.