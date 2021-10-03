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Кинув пити: литовець за місяць проковтнув кілограм гайок і цвяхів

Автор
Іванка Гамчук
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Чоловік ковтав різні металічні предмети
Чоловік ковтав різні металічні предмети

Медики робили операцію приблизно три години.

У Литві чоловік за місяць проковтнув кілограм металевих предметів, деякі із них були довжиною 10 сантиметрів. Певна річ, без допомоги лікарів не обійшлося б.

Про це повідомляє "BBC News".

Чоловік ковтав цвяхи, гайки та навіть леза. Причиною його дій була відмова від алкоголю. Очевидно, металевими предметами він хотів компенсувати відмову від напоїв. Проте згодом литовець почав відчувати біль у животі. Він відразу ж не звертався до лікарні, але таки потрапив туди під час одного з приступів болю. 

Медикам знадобилося цілих три годин, аби дістати з черева чоловіка кілограм різних гайок і цвяхів. Операцію проводили у Клайпедській університетській лікарні. За словами хірурга Шарунаса Дайліденас, таких випадків він ще не бачив. Відомо, що деякі із проковтнутих чоловіком предметів мали десять сантиметрів довжини. 

Нині литовець перебуває у медичному закладі під наглядом лікарів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Косово на Балканах чоловік проковтнув телефон Nokia 3310, котрий застряг у шлунку, через що медикам довелося його діставати.

Теги:
#Литва #Гострі предмети #Проковтнув
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