У Косово чоловік проковтнув Nokia 3310: шлунок з телефоном не впорався (фото, відео)
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Причина такого вчинку поки що невідома
В Республіці Косово на Балканах 33-річний чоловік проковтнув мобільний телефон Nokia 3310, котрий застряг у шлунку — медикам довелося діставати його.
Про це в неділю, 5 вересня, повідомляє "Metro".
У животі чоловіка побував телефон, реліз якого припадає ще на 2000 рік.
Телефон виявився занадто великим, і шлунок не зміг його переварити.
Окрім того, в акумуляторі пристрою місяться небезпечні речовини, які могли згодом нашкодити здоровʼю потерпілого.
Щоб дістати телефон з організму чоловіка, медичним працівникам довелось провести операцію.
Лікарі розповіли, що змогли дістати пристрій, розібравши його на частини, тому їм не довелося різати шлунок.
Загалом операція з вилучення телефону пройшла успішно без будь-яких ускладнень.
Наразі невідомо, чому чоловік зʼїв телефон, і як йому вдалося його ковтнути.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в червні 2021 року у місті Дніпро 4-річний хлопчик проковтнув металеву гайку.
Нагадуємо, що в червні у США кит проковтнув чоловіка живцем, проте виплюнув його і той вижив.
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