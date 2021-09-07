У Косово чоловік проковтнув Nokia 3310: шлунок з телефоном не впорався (фото, відео)

Причина такого вчинку поки що невідома

В Республіці Косово на Балканах 33-річний чоловік проковтнув мобільний телефон Nokia 3310, котрий застряг у шлунку — медикам довелося діставати його.

Про це в неділю, 5 вересня, повідомляє "Metro".

У животі чоловіка побував телефон, реліз якого припадає ще на 2000 рік.

Телефон виявився занадто великим, і шлунок не зміг його переварити.

Nokia 3310 на знімку

Окрім того, в акумуляторі пристрою місяться небезпечні речовини, які могли згодом нашкодити здоровʼю потерпілого.

Щоб дістати телефон з організму чоловіка, медичним працівникам довелось провести операцію.

Знімок телефону у шлунку чоловіка

Лікарі розповіли, що змогли дістати пристрій, розібравши його на частини, тому їм не довелося різати шлунок.

Загалом операція з вилучення телефону пройшла успішно без будь-яких ускладнень.

Так телефон виглядав після того, як його дістали

Наразі невідомо, чому чоловік зʼїв телефон, і як йому вдалося його ковтнути.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в червні 2021 року у місті Дніпро 4-річний хлопчик проковтнув металеву гайку.

Нагадуємо, що в червні у США кит проковтнув чоловіка живцем, проте виплюнув його і той вижив.