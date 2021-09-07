Рус

У Косово чоловік проковтнув Nokia 3310: шлунок з телефоном не впорався (фото, відео)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
13
Чоловік проковтнув Nokia 3310 Новина оновлена 06 вересня 2021, 15:07
Чоловік проковтнув Nokia 3310

Причина такого вчинку поки що невідома

В Республіці Косово на Балканах 33-річний чоловік проковтнув мобільний телефон Nokia 3310, котрий застряг у шлунку — медикам довелося діставати його.

Про це в неділю, 5 вересня, повідомляє "Metro".

У животі чоловіка побував телефон, реліз якого припадає ще на 2000 рік.

Телефон виявився занадто великим, і шлунок не зміг його переварити. 

Nokia 3310 на знімку
Nokia 3310 на знімку

Окрім того, в акумуляторі пристрою місяться небезпечні речовини, які могли згодом нашкодити здоровʼю потерпілого.

Щоб дістати телефон з організму чоловіка, медичним працівникам довелось провести операцію.

Знімок телефону у шлунку чоловіка
Знімок телефону у шлунку чоловіка

Лікарі розповіли, що змогли дістати пристрій, розібравши його на частини, тому їм не довелося різати шлунок.

Загалом операція з вилучення телефону пройшла успішно без будь-яких ускладнень.

Так телефон виглядав після того, як його дістали
Так телефон виглядав після того, як його дістали

Наразі невідомо, чому чоловік зʼїв телефон, і як йому вдалося його ковтнути.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в червні 2021 року у місті Дніпро 4-річний хлопчик проковтнув металеву гайку.

Нагадуємо, що в червні у США кит проковтнув чоловіка живцем, проте виплюнув його і той вижив.

Дівчина плаче - у стресовому стані
В регіонах
Вночі світить у вікна і дзвонить з погрозами: 38-річний чоловік влаштував терор школярці, а у поліції "немає мотиву" для його затримання
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дівчина плаче - у стресовому стані
Вночі світить у вікна і дзвонить з погрозами: 38-річний чоловік влаштував терор школярці, а у поліції "немає мотиву" для його затримання
Дата публікації
Категорія
Українцям підвищать пенсію
У 2022 році українцям 5 разів підвищать пенсію
Дата публікації
Категорія
Костянтин Павлов наклав на себе руки, причин може бути кілька
Монастирський розсекретив чинники, через які мер Кривого Рогу міг накласти на себе руки
Дата публікації
Категорія
Злата Огнєвіч. Фото з архіву героїні
Злата Огнєвіч: "Холостячка" - новий етап мого життя. Тепер я знаю, чому в мене не виходили стосунки з колишніми
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та Олег Сенцов
Сенцов про Зеленського: "Вони думають, що можуть мене купити"