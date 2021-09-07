В Косово мужчина проглотил Nokia 3310: желудок с телефоном не справился (фото, видео)

Причина такого поступка пока неизвестна

В Республике Косово на Балканах 33-летний мужчина проглотил мобильный телефон Nokia 3310, который застрял в желудке — медикам пришлось доставать его.

Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает "Metro".

В животе мужчины побывал телефон, релиз которого приходится еще на 2000 год.

Телефон оказался слишком большим, и желудок не смог его переварить.

Nokia 3310 на снимке

Кроме того, в аккумуляторе устройства находятся опасные вещества, которые могли впоследствии навредить здоровью потерпевшего.

Чтобы достать телефон из организма мужчины, медицинским работникам пришлось провести операцию.

Снимок телефона в желудке мужчины

Врачи рассказали, что смогли достать устройство, разобрав его на части, поэтому им не пришлось резать желудок.

В общем операция по изъятию телефона прошла успешно без каких-либо осложнений.

Так телефон выглядел после того, как его достали

Пока неизвестно, почему мужчина съел телефон, и как ему удалось его проглотить.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июне 2021 в городе Днепр 4-летний мальчик проглотил металлическую гайку.

Напоминаем, что в июне в США кит проглотил мужчину живьем, однако выплюнул его и тот выжил.