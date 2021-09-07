В Косово мужчина проглотил Nokia 3310: желудок с телефоном не справился (фото, видео)
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Причина такого поступка пока неизвестна
В Республике Косово на Балканах 33-летний мужчина проглотил мобильный телефон Nokia 3310, который застрял в желудке — медикам пришлось доставать его.
Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщает "Metro".
В животе мужчины побывал телефон, релиз которого приходится еще на 2000 год.
Телефон оказался слишком большим, и желудок не смог его переварить.
Кроме того, в аккумуляторе устройства находятся опасные вещества, которые могли впоследствии навредить здоровью потерпевшего.
Чтобы достать телефон из организма мужчины, медицинским работникам пришлось провести операцию.
Врачи рассказали, что смогли достать устройство, разобрав его на части, поэтому им не пришлось резать желудок.
В общем операция по изъятию телефона прошла успешно без каких-либо осложнений.
Пока неизвестно, почему мужчина съел телефон, и как ему удалось его проглотить.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в июне 2021 в городе Днепр 4-летний мальчик проглотил металлическую гайку.
Напоминаем, что в июне в США кит проглотил мужчину живьем, однако выплюнул его и тот выжил.
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