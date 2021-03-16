В Днепре спасали ребенка, который проглотил магнитные шарики: что делать в таких случаях

В Детский эндоскопический центр в Днепре обратились родители 4-летнего ребенка. Взрослые подозревали, что дите проглотило магнитные шарики.

Об этом, на странице Центра в facebook рассказал врач-эндоскопист Днепропетровской областной детской клинической больницы Сергей Щудро.

"И снова магнитные шарики. Родители ребенка обратились с подозрением на глотание магнитных шариков. Проведено рентгенологическое исследование - три магнитных шарика. Под седацией были удалены два шарика, третий - ожидается", - отметил врач.

В детском возрасте люди часто суют в рот малознакомые предметы. Иногда это может привести к негативным последствиям для здоровью

Врач дал советы, как поступать в подобных ситуациях.

Твердые или острые края края могут травмировать пищевод. При попадании предмета в дыхательные пути:

Малыш интенсивно кашляет с небольшими перерывами.

Дыхание у него слабеет.

Слышны свистящие шумы в лёгких.

Лицо ребёнка синеет.

Необходимо срочно оказать первую помощь и одновременно вызвать «скорую».

Признаки застрявшего инородного тела:

Усиливающаяся боль в животе;

Неоднократная рвота;

Кровь в каловых массах.

Если малыш проглотил инородный предмет, не стоит давать ему слабительное или мучить клизмой. Края монеты/колпачка/винтика могут травмировать гортань или пищевод, если попытаетесь вытащить ее самостоятельно. Вызовите «скорую» или обратитесь в травмпункт, сообщает dnepr.info.

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