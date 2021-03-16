Скачать
Среда, 17.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Рождаемость упала, а вакцинироваться не спешат даже врачи: как борется с ковидом краснозонная Житомирщина
Рождаемость упала, а вакцинироваться не спешат даже врачи: как борется с ковидом краснозонная Житомирщина
Снег с дождем надоел: синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления (карты)
Снег с дождем надоел: синоптики рассказали, когда в Украине ждать потепления (карты)
Мать 8-летней модели нарушила молчание и ответила, живет ли ее дочь с 13-летним блогером
Мать 8-летней модели нарушила молчание и ответила, живет ли ее дочь с 13-летним блогером
Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе
Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе

В Днепре спасали ребенка, который проглотил магнитные шарики: что делать в таких случаях

В Днепре спасали ребенка, который проглотил магнитные шарики: что делать в таких случаях
23:41 Вт, 16 Март 2021 Телеграф

В Детский эндоскопический центр в Днепре обратились родители 4-летнего ребенка. Взрослые подозревали, что дите проглотило магнитные шарики.

Об этом, на странице Центра в facebook рассказал врач-эндоскопист Днепропетровской областной детской клинической больницы Сергей Щудро.

"И снова магнитные шарики. Родители ребенка обратились с подозрением на глотание магнитных шариков. Проведено рентгенологическое исследование - три магнитных шарика. Под седацией были удалены два шарика, третий - ожидается", - отметил врач.

пост

В детском возрасте люди часто суют в рот малознакомые предметы. Иногда это может привести к негативным последствиям для здоровью

Врач дал советы, как поступать в подобных ситуациях.

Твердые или острые края края могут травмировать пищевод. При попадании предмета в дыхательные пути:

Малыш интенсивно кашляет с небольшими перерывами.

Дыхание у него слабеет.

Слышны свистящие шумы в лёгких.

Лицо ребёнка синеет.

Необходимо срочно оказать первую помощь и одновременно вызвать «скорую».

Признаки застрявшего инородного тела:

Усиливающаяся боль в животе;

Неоднократная рвота;

Кровь в каловых массах.

Новые правила вызова "скорой" в Украине: что важно знать

Если малыш проглотил инородный предмет, не стоит давать ему слабительное или мучить клизмой. Края монеты/колпачка/винтика могут травмировать гортань или пищевод, если попытаетесь вытащить ее самостоятельно. Вызовите «скорую» или обратитесь в травмпункт, сообщает dnepr.info.

Напомним, в селе Безбородко (Черкасская область) игры с пиротехникой едва не стоили жизни 10-летнему мальчику

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 143

Все по теме:

Дети, Советы, Днепр, Детский эндоскопической центр, Магнитные шарики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Татьяна Черновол поделилась своим мнением о том, почему ее избили
02 В магазине MOYO ноутбуки перед продажей майнили криптовалюту в экстремальных условиях: детали скандала
03 Аморально, недопустимо и повлияет на целое поколение: полиция проверит "роман" 8-летней модели
04 Врач рассказал как себя чувствует Татьяна Черновол
05 "Якась дурня": Усик рассказал, как его подставила Марченко (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Стало известно, кто подкинул труп убитой женщины во двор школы в Одессе (фото, видео)
Стало известно, кто подкинул труп убитой женщины во двор школы в Одессе (фото, видео)
СБУ устроила масштабные обыски по делу о &quot;Харьковских соглашениях&quot; (фото)
СБУ устроила масштабные обыски по делу о "Харьковских соглашениях" (фото)
Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись завтра (инфографика)
Какие партии прошли бы в Раду, если бы выборы состоялись завтра (инфографика)
Какой праздник 17 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 17 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь