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Весь в маму: экс-солистка "Серебра" впервые показала своего сына (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Певица Екатерина Кищук Новость обновлена 03 октября 2021, 21:27
Певица Екатерина Кищук

Отцом сына Екатерины Кищук является британский рэпер Slowthai

В воскресенье, 3 октября, российская певица Екатерина Кищук, бывшая солистка группы "Серебро", впервые показала своего сына Рэйна (Rain в переводе "дождь").

Девушка выложила в сториз Инстаграма фото малыша. Также на снимке присутствует британский рэпер Slowthai (наст. имя Тайрон Фрэмптон), с которым исполнительница находится в отношениях более двух лет. Он же и является отцом мальчика.

Сын Екатерины Кищук и рэпер Slowthai
Сын Екатерины Кищук и рэпер Slowthai

Кищук неожиданно для всех родила своего первенца в июне 2021 года. Свою беременность Екатерина тщательно скрывала и не рассказывала о ней своим поклонникам. Позже девушка призналась, что не афишировала о своем положении из-за страхов и гормональных срывов.

Свою певческую карьеру артистка строит в Великобритании. В прошлом году она попала в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет" по версии Forbes в категории "Музыка".

Екатерина Кищук
Екатерина Кищук
Екатерина Кищук
Екатерина Кищук
Екатерина Кищук
Екатерина Кищук

Ранее рэпер выкладывал фото своего сына, но лицо мальчика не показывал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что певица Наташа Королева призналась, что у нее есть внебрачная дочь, проживающая в США.

Теги:
#Дети #Екатерина Кищук #Slowthai
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