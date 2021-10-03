Весь в маму: экс-солистка "Серебра" впервые показала своего сына (фото)
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Отцом сына Екатерины Кищук является британский рэпер Slowthai
В воскресенье, 3 октября, российская певица Екатерина Кищук, бывшая солистка группы "Серебро", впервые показала своего сына Рэйна (Rain в переводе "дождь").
Девушка выложила в сториз Инстаграма фото малыша. Также на снимке присутствует британский рэпер Slowthai (наст. имя Тайрон Фрэмптон), с которым исполнительница находится в отношениях более двух лет. Он же и является отцом мальчика.
Кищук неожиданно для всех родила своего первенца в июне 2021 года. Свою беременность Екатерина тщательно скрывала и не рассказывала о ней своим поклонникам. Позже девушка призналась, что не афишировала о своем положении из-за страхов и гормональных срывов.
Свою певческую карьеру артистка строит в Великобритании. В прошлом году она попала в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет" по версии Forbes в категории "Музыка".
Ранее рэпер выкладывал фото своего сына, но лицо мальчика не показывал.
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