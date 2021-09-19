Владелец OnlyFans с украинскими корнями может быть отцом дочери Наташи Королевой: подробности

Артистка призналась, что подарила свои яйцеклетки своему другу-гею

В последние годы личная жизнь 48-летней певицы Наташи Королевой складывается довольно сумбурно. Сначала ее обокрали, потом ее муж Сергей Глушко более известный как "Тарзан", признается в изменах, а теперь стало известно, что артистка имеет двухлетнюю дочь, которая сейчас проживает в США.

На днях Королева дала откровенное интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион", где рассказала, что она стала донором яйцеклетки для своего друга-гея. Об этом не знали ни ее муж, ни даже ее мама Людмила Порывай, которая уже давно проживает за океаном.

По словам певицы, отец ее ребенка является некий мужчина из Киева, который переехал в США и достиг успеха в IT-индустрии. Как пишет издание "КП", предполагаемым отцом дочери Королевой может быть Леонид Радвинский — владелец OnlyFans из Одессы, который сейчас является долларовым миллиардером.

"Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку", — рассказала певица.

По словам певицы, малышка очень на нее похожа

В качестве подарка мужчина передал ей 50 биткоинов, которые оцениваются сейчас в более чем два миллиона долларов. Каждый раз, приезжая в Америку, Королева навещает семью друга, о чем не знали даже самые близкие певицы.

Напомним, что состояние Леонида Радвинского оценивается примерно в 1,8 миллиарда долларов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что недавно сервис OnlyFans мог навсегда запретить создателям откровенного контента выкладывать материале сексуального характера, но позже передумали блокировать подобные посты.