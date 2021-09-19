Власник OnlyFans з українським корінням може бути батьком дочки Наташі Корольової: подробиці

Артистка зізналася, що подарувала свої яйцеклітини своєму другові-гею

В останні роки особисте життя 48-річної співачки Наташі Корольової складається досить сумбурно. Спочатку її обікрали, потім її чоловік Сергій Глушко більш відомий як "Тарзан", зізнається в зрадах, а тепер стало відомо, що артистка має дворічну доньку, яка зараз проживає в США.

Днями Корольова дала відверте інтерв’ю Лері Кудрявцевої в програмі "Секрет на мільйон", де розповіла, що вона стала донором яйцеклітини для свого друга-гея. Про це не знали ні її чоловік, ні навіть її мама Людмила Поривай, яка вже давно проживає за океаном.

За словами співачки, батьком її дитини є чоловік із Києва, який переїхав в США і досяг успіху в IT-індустрії. Як пише видання "КП", можливим батьком доньки Корольової може бути Леонід Радвінський — власник OnlyFans з Одеси, який зараз є доларовим мільярдером.

"Я здійснила мрію дуже хорошої людини, мого друга. І зробила йому подарунок у вигляді прекрасної дівчинки, дочки. Я подарувала йому свою яйцеклітину", — розповіла співачка.

За словами співачки, донька дуже на неї схожа

В якості подарунка чоловік передав їй 50 біткоїнів, які оцінюються зараз в більш ніж два мільйони доларів. Кожен раз, приїжджаючи в Америку, Корольова відвідує сім’ю приятеля, про що не знали навіть найближчі люди співачки.

Нагадаємо, що фінансовий стан Леоніда Радвінського оцінюється приблизно в 1,8 мільярда доларів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що недавно сервіс OnlyFans міг назавжди заборонити творцям відвертого контенту викладати матеріалі сексуального характеру, але пізніше передумали блокувати подібні пости.