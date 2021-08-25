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OnlyFans залишить порно-контент на сайті: домовилися з банками

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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OnlyFans залишить порно-контент на сайті: домовилися з банками Новина оновлена 25 серпня 2021, 19:24
Сторінка OnlyFans

Заборонити відвертий секс-контент повинні були з жовтня

Сервіс для продажу "відвертих фото" OnlyFans, власником якого є одесит-мільярдер Леонід Радвінський, передумав блокувати пости сексуального характеру. Компанія домовилася з банками.

Про це в середу, 25 серпня, повідомляє Variety.

Відомо, що керівництву контент-платформи вдалося "отримати гарантії, необхідні для підтримки авторів" і оформити нові угоди з банками про виплату коштів творцям контенту (в тому числі і порно) на платформі.

Таким чином, заборону на "відвертий сексуальний контент" (фото і відео статевого акту, мастурбації і т.д.), яка повинна була вступити в силу з 1 жовтня 2021 року, скасували.

Варто відзначити, що платформа OnlyFans опинилася на піку популярності під час пандемії коронавірусу у світі. За кілька місяців сайт залучив понад 130 мільйонів користувачів, а його власник Леонід Радвінський завдяки цьому опинився у списку Forbes.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вагітна зірка Onlyfans Росіо Піно пішла у політику і обіцяє виборцям безкоштовну пластику грудей.

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