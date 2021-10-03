Весь в маму: екс-солістка гурту "Серебро" вперше показала свого сина (фото)

Батьком сина Катерини Кіщук є британський репер Slowthai

У неділю, 3 жовтня, російська співачка Катерина Кіщук, колишня солістка групи "Serebro", вперше показала свого сина Рейна (Rain в перекладі "дощ").

Дівчина виклала в сторіз Інстаграму фото малюка. Також на знімку присутній британський репер Slowthai (наст. Ім’я Тайрон Фремптон), з яким виконавиця перебуває у відносинах більше двох років. Він же і є батьком хлопчика.

Син Катерини Кіщук і репер Slowthai

Кіщук несподівано для всіх народила свого первістка в червні 2021 року. Свою вагітність Катерина ретельно приховувала і не розповідала про неї своїм шанувальникам. Пізніше дівчина зізналася, що не афішувала про своє становище через страхи і гормональні зриви.

Свою співочу кар’єру артистка будує в Великобританії. У минулому році вона потрапила в рейтинг "30 найперспективніших росіян до 30 років" за версією Forbes в категорії "Музика".

Катерина Кіщук

Катерина Кіщук

Катерина Кіщук

Раніше репер викладав фото свого сина, але обличчя хлопчика не показував.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співачка Наташа Корольова зізналася, що у неї є позашлюбна дочка, яка проживає в США.