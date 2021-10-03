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Весь в маму: екс-солістка гурту "Серебро" вперше показала свого сина (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Співачка Катерина Кіщук Новина оновлена 03 жовтня 2021, 21:27
Співачка Катерина Кіщук

Батьком сина Катерини Кіщук є британський репер Slowthai

У неділю, 3 жовтня, російська співачка Катерина Кіщук, колишня солістка групи "Serebro", вперше показала свого сина Рейна (Rain в перекладі "дощ").

Дівчина виклала в сторіз Інстаграму фото малюка. Також на знімку присутній британський репер Slowthai (наст. Ім’я Тайрон Фремптон), з яким виконавиця перебуває у відносинах більше двох років. Він же і є батьком хлопчика.

Син Катерини Кіщук і репер Slowthai
Син Катерини Кіщук і репер Slowthai

Кіщук несподівано для всіх народила свого первістка в червні 2021 року. Свою вагітність Катерина ретельно приховувала і не розповідала про неї своїм шанувальникам. Пізніше дівчина зізналася, що не афішувала про своє становище через страхи і гормональні зриви.

Свою співочу кар’єру артистка будує в Великобританії. У минулому році вона потрапила в рейтинг "30 найперспективніших росіян до 30 років" за версією Forbes в категорії "Музика".

Катерина Кіщук
Катерина Кіщук
Катерина Кіщук
Катерина Кіщук
Катерина Кіщук
Катерина Кіщук

Раніше репер викладав фото свого сина, але обличчя хлопчика не показував.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співачка Наташа Корольова зізналася, що у неї є позашлюбна дочка, яка проживає в США.

Теги:
#Діти #Катерина Кіщук #Slowthai
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