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Кто такая Карен Линч и почему она стала самой влиятельной женщиной в Америке

Автор
Галина Михайлова
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Тройка лидеров списка "Самые влиятельные женщины". Новость обновлена 05 октября 2021, 10:42
Тройка лидеров списка "Самые влиятельные женщины".

Список влиятельных женщин изменился в связи с пандемией.

В список самых влиятельных женщин Америки попали представители медицинского бизнеса, руководитель банка на Уолл-Стрит и главный директор General Motors.

Ежегодный список опубликовал журнал Fortune.

На первой позиции — Карен Линч, президент и исполнительный директор компании CVS Health. Эта компания — одна из крупнейших аптечных сетей в США и один из важнейших игроков борьбы с COVID-19. На базе аптек, магазинов и пунктов кампании сначала запустили тестирование на коронавирус — бесплатное для людей со страховкой и без, а затем открыли у себя пункты вакцинации. В прошлом году Форбс признал ее одной из самых влиятельных женщин в мире.

На втором месте — Джейн Фрейзер, руководитель Citigroup. Она стала первой женщиной на Уолл-Стрит добившейся столь высокого поста в банковском секторе. Ее компания — третья по величине финансовая структура в Америке.

Первая восьмерка самых влиятельных женщин Америки
Первая восьмерка самых влиятельных женщин Америки

Замыкает тройку лидеров Джули Свит — генеральный директор компании по оказанию технических услуг Accenture.Она возглавила компанию в 2019 году. Компания за этот год нарастила прибыль на 14 % и продолжает заниматься такими вопросами как 5G и блокчейны.

В ТОП-5 также попали Керол Томе, гендиректор почтового гиганта United Parcel Service и Мэри Барра, генеральный директор General Motors.

Ранее "Телеграф" писал, что Мэри Барра попала в список самых влиятельных людей мира по версии журнала "Таймс" наравне с Билли Айлиш и Меган Маркл.

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