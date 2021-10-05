Кто такая Карен Линч и почему она стала самой влиятельной женщиной в Америке

Список влиятельных женщин изменился в связи с пандемией.

В список самых влиятельных женщин Америки попали представители медицинского бизнеса, руководитель банка на Уолл-Стрит и главный директор General Motors.

Ежегодный список опубликовал журнал Fortune.

На первой позиции — Карен Линч, президент и исполнительный директор компании CVS Health. Эта компания — одна из крупнейших аптечных сетей в США и один из важнейших игроков борьбы с COVID-19. На базе аптек, магазинов и пунктов кампании сначала запустили тестирование на коронавирус — бесплатное для людей со страховкой и без, а затем открыли у себя пункты вакцинации. В прошлом году Форбс признал ее одной из самых влиятельных женщин в мире.

На втором месте — Джейн Фрейзер, руководитель Citigroup. Она стала первой женщиной на Уолл-Стрит добившейся столь высокого поста в банковском секторе. Ее компания — третья по величине финансовая структура в Америке.

Первая восьмерка самых влиятельных женщин Америки

Замыкает тройку лидеров Джули Свит — генеральный директор компании по оказанию технических услуг Accenture.Она возглавила компанию в 2019 году. Компания за этот год нарастила прибыль на 14 % и продолжает заниматься такими вопросами как 5G и блокчейны.

В ТОП-5 также попали Керол Томе, гендиректор почтового гиганта United Parcel Service и Мэри Барра, генеральный директор General Motors.

Ранее "Телеграф" писал, что Мэри Барра попала в список самых влиятельных людей мира по версии журнала "Таймс" наравне с Билли Айлиш и Меган Маркл.