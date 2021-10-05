Хто така Карен Лінч і чому вона стала найвпливовішою жінкою в Америці

Список найвпливовіших жінок змінився в зв’язку з пандемією.

До списку найвпливовіших жінок Америки потрапили представники медичного бізнесу, керівниця банку на Уолл-Стріт і головна директорка General Motors.

Щорічний список опублікував журнал Fortune.

На першій позиції — Карен Лінч, президентка і виконавча директорка компанії CVS Health. Ця компанія — одна з найбільших аптечних мереж в США і один з найважливіших гравців боротьби з COVID-19. На базі аптек, магазинів та пунктів кампанії спочатку запустили тестування на коронавірус — безкоштовне для людей зі страховкою і без, а потім відкрили у себе пункти вакцинації. Минулого року Форбс визнав її однією з найвпливовіших жінок в світі.

На другому місці — Джейн Фрейзер, керівниця Citigroup. Вона стала першою жінкою на Уолл-Стріт яка домоглася такого високого поста в банківському секторі. Її компанія — третя за величиною фінансова структура в Америці.

Перша вісімка найвпливовіших жінок Америки

Замикає трійку лідерів Джулі Світ — генеральна директорка компанії з надання технічних послуг Accenture. Вона очолила компанію в 2019 році. Компанія за цей рік наростила прибуток на 14% і продовжує займатися такими питаннями як 5G і блокчейни.

У ТОП-5 також потрапили Керол Томе, гендиректорка поштового гіганта United Parcel Service і Мері Барра, генеральна директорка General Motors.

Раніше "Телеграф" писав, що Мері Барра потрапила в список найвпливовіших людей світу за версією журналу "Таймс" нарівні з Біллі Айлиш і Меган Маркл.