Космо-Барби вдохновит девушек заниматься наукой (видео)

Ее полет приурочили к теме "Женщины в космосе".

В рамках всемирной недели космоса ростовую куклу Барби сделанную по образу астронавтки Саманты Кристофоретти отправили в невесомость.

Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

Кукла побывала в параболическом полете в невесомости на базе ЕКА в Германии. Это стало частью совместного проекта с производителей игрушек.

Барби-прототип — Кристофоретти сейчас проходит похожие тренировки в рамках подготовки полета на Международную космическую станцию в апреле 2022 года.

Отметим, что идея запустить куклу в невесомость пришла для того, чтобы привлечь внимание женщин и девушек к сфере астрономии и показать им, что возможны разные карьеры, в том числе и в сфере STEM. Для маленьких девочек кроме куклы-астронавтки компания-производитель Mattel подготовила набор для космо-тренировок и космический корабль.

Кроме полета в невесомости для популяризации космонавтики среди девочек в сотрудничестве с ЕКА подготовили образовательные ресурсы для родителей и учителей, про различные карьеры в сфере космоса и информацию для детей младшего школьного возраста.

Также нидерландская компания Women in Aerospace Europe организовала специальную стипендию в 5 тысяч евро для информационных проектов нового поколения, способствующих повышению интереса и мотивации к карьере в STEM.

Ранее "Телеграф" писал, что в космосе становится все больше туристов. После полета SpaceX уже запланированы несколько туров.