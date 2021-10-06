Космо-Барбі надихне дівчат займатися наукою (відео)

Її політ приурочили до теми "Жінки в космосі".

В рамках всесвітнього тижня космосу ростовую ляльку Барбі зроблену за образом астронавтки Саманти Крістофоретті відправили в невагомість.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство.

Лялька побувала в параболічному польоті в невагомості на базі ЄКА в Німеччині. Це стало частиною спільного проєкту з виробником іграшок.

Барбі-прототип — Крістофоретті зараз проходить схожі тренування в рамках підготовки польоту на Міжнародну космічну станцію в квітні 2022 року.

Відзначимо, що ідея запустити ляльку в невагомість прийшла для того, щоб привернути увагу жінок і дівчат до сфери астрономії і показати їм, що можливі різні кар’єри, в тому числі і в сфері STEM. Для маленьких дівчаток крім ляльки-астронавтки компанія-виробник Mattel підготувала набір для космо-тренувань і космічний корабель.

Крім польоту в невагомості для популяризації космонавтики серед дівчаток у співпраці з ЄКА підготували освітні ресурси для батьків і вчителів, про різні кар’єри в сфері космосу та інформацію для дітей молодшого шкільного віку.

Також нідерландська компанія Women in Aerospace Europe організувала спеціальну стипендію в 5 тисяч євро для інформаційних проєктів нового покоління, що сприяють підвищенню інтересу і мотивації до кар’єри в STEM.

Раніше "Телеграф" писав, що в космосі стає все більше туристів. Після польоту SpaceX вже заплановані кілька турів.