Приключение в стиле Star Wars: Disney открывают возможность погрузиться в мир "Звездных войн" (фото)
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Корпорация Disney представила новый проект для любителей вселенной "Звездных войн".
Они предлагают стать героем приключения Star Wars: Galactic Starcruiser, в котором в течении двух дней можно почувствовать себя героем известной киносаги.
Об этом сообщает сайт компании.
Приключение "Звездные войны: Галактический звездный крейсер" состоит из прибытия в центр развлечений Walt Disney World Resort, посадки на звездный крейсер Halcyon и множества интерактивов.
Участникам приключения предлагают остановиться в каюте или люксе с космической панорамой, питаться экзотическими блюдами "галактической кухни", научиться владеть световым мечом, исследовать космический корабль и пообщаться с самыми популярными персонажами "Звездных войн".
Приключение сделано в стиле иммерсивного театра и обещает полное погружение в атмосферу Star Wars. Участники сами решают — по какому направлению пойдет история — можно участвовать в секретных миссиях, заключать сделки с контрабандистами или просто наслаждаться любимой киновселенной.
Отметим, что приключение начнется в марте 2022 года, а широкое бронирование доступно с 28 октября. Ранее забронировать можно только имея особые карты парка Дисней. В день открытия стоимость за стандартную двухместную каюту составляет 5200 долларов, в гривневом эквиваленте — более 137 тысяч за два дня.
Накануне "Телеграф" писал, что миллионер Ричард Брэнсон открыл для туристов частный остров с возможностью уникального отдыха в Карибском море.
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