Готовимся к рабочей неделе: подборка котиков, которые точно знают, как вы будете себя чувствовать в утро понедельника

Хорошо быть домашним любимцем — не нужно ходить на работу

Понедельник опасно маячит на горизонте, хотя кажется, что до него еще так долго. Однако впереди — трудовые будни, к которым следует подготовиться. А вот героям нашей сегодняшней подборки не нужно беспокоиться о зарплате и покупках, ведь за них работают их хозяева, старающиеся обеспечить достойную жизнь любимцам.

"Телеграф" предлагает порцию отличного настроения в видео и шутках с котами, которые, несмотря на отсутствие работы, все равно знают, как вести себя в утро понедельника.

И, начнем, пожалуй, с того, как мы обычно реагируем на звук будильника. Согласитесь, у некоторых людей действительно уже вошло в привычку разговаривать с часами или телефоном, которые заставляют нас просыпаться.

А вы кричите на будильник?

А некоторые спят до последнего, пока какой-нибудь добрый самаритянин не разбудит окончательно. Главное, чтобы не стаскивали с кровати, как этого добродушного толстячка.

А некоторые люди действительно милые и будят своих родных аккуратно. Примерно, как на этом видео.

Наконец-то мы встали! Так, стоп, встали! Нет, серьезно, хватит валяться… Вот же! Ну почему эти коты такие жизненные? И почему даже сейчас, в вечер выходного, хочется завалиться в теплые одеялка и не вылезать оттуда следующую вечность? Ах да, октябрь…

Когда действительно ЛЕНЬ вставать

Когда мы по утрам таки покидаем нашу любимую кроватку, то самое главное — это убедиться, что проснулись. А то человеческий спуск по лестнице вряд ли будет таким же плавным, как кошачий.

И даже если лестницу вам удалось преодолеть без особых проблем, не забывайте постоянно держать глаза открытыми. А то вдруг решите уснуть посреди пути?

Говорят, пробуждению по утрам иногда помогает хороший, смачный зевок. Что, тоже не верите? Ну и пусть, зато обязательно зевнете.

Кстати, не забывайте прихорошиться по утрам. Котики это тоже умеют. И выглядит это, опять же, почему-то слишком по-понеделичьи…

А на примере этого кота мы наконец-то все можем увидеть, как же просыпается Бэтмен, когда спит вниз ногами, как и любая порядочная летучая мышь. Только вот почему коту вздумалось отдохнуть в такой позе, непонятно. Может, он новый герой, который нужен этому городу?

Завершить нашу котиково-понедельниковую подборку мы решили советами от настоящих знатоков сонной науки и занимательного лежания. Следуйте их мудростям, и вы точно выспитесь! (Внимание: при выполнении таких трюков возможны побочные эффекты в виде опоздание на работу, учебу или важную встречу, не рекомендуется к применению по утрам в будни).

Котячья мудрость гласит...

Надеемся, наши пушистики вас повеселили. Если же вам хочется дополнительной порции улыбок (не такой сонной), то "Телеграф" предлагает ознакомиться с самой свежей подборкой котиков недели.