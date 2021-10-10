Готуємося до робочого тижня: добірка котиків, які точно знають, як ви будете почуватися в понеділок вранці

Добре бути домашнім улюбленцем — не потрібно ходити на роботу

Понеділок небезпечно маячить на горизонті, хоча здається, що до нього ще так довго. Однак попереду — трудові будні, до яких слід підготуватися. А ось героям нашої сьогоднішньої добірки не потрібно турбуватися про зарплату і покупки, адже за них працюють їхні господарі, які намагаються забезпечити гідне життя своїм улюбленцям.

"Телеграф" пропонує порцію гарного настрою у вигляді відео і жартівливих мемів із котами, які, незважаючи на відсутність роботи, все одно знають, як вести себе в понеділок вранці.

І, почнемо, мабуть, з того, як ми зазвичай реагуємо на звук будильника. Погодьтеся, у деяких людей дійсно вже увійшло в звичку розмовляти із годинником або телефоном, які змушують нас прокидатися.

А ви кричите на будильник?

А деякі сплять до останнього, поки якийсь добрий самаритянин не розбудити остаточно. Головне, щоб не стягували з ліжка, як цього добродушного товстунчика.

А деякі люди дійсно милі і будять своїх рідних акуратно. Приблизно, як на цьому відео.

Нарешті ми встали! Так, стоп, встали! Ні, серйозно, вистачить валятися... Ось же! Ну чому ці коти такі життєві? І чому навіть зараз, ввечері вихідного дня, хочеться завалитися в теплі ковдрочки і не вилазити звідти цілу вічність? А, точно, жовтень...

Коли дійсно ЛІНЬ вставати

Коли ми вранці таки залишаємо наше улюбленн ліжечко, то найголовніше — переконатися, що прокинулися. А то людський спуск сходами навряд буде таким же плавним, як котячий.

І навіть якщо сходи вам вдалося подолати без особливих проблем, не забувайте постійно тримати очі відкритими. А то раптом вирішите заснути посеред шляху?

Кажуть, пробудженню вранці іноді допомагає хороше, смачне позіхання. Що, теж не вірите? Ну і нехай, зате обов’язково позіхнете.

До речі, не забувайте причепуритися вранці. Котики це теж вміють. І виглядає це, знову ж таки, чомусь занадто по-понеділковому…

А на прикладі цього кота ми нарешті все можемо побачити, як же прокидається Бетмен, коли спить вниз ногами, як і будь-яка порядний кажан. Тільки ось чому коту заманулося відпочити в такій позі, незрозуміло. Може, він новий герой, який потрібен цьому місту?

Завершити нашу котячо-понеділкову добірку ми вирішили порадами від справжніх знавців сонної науки і цікавого лежання. Дотримуйтесь їхніх мудростей, і ви точно виспитеся! (Увага: при виконанні таких трюків можливі побічні ефекти у вигляді запізнення на роботу, навчання або важливу зустріч, не рекомендується до застосування вранці в будні).

Котяча мудрість говорить...

Сподіваємося, наші пухнастики вас повеселили. Якщо ж вам хочеться додаткової порції усмішок (не настільки сонної), то "Телеграф" пропонує ознайомитися із найсвіжішою підбіркою котиків тижні.