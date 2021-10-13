Косплееры за три месяца построили копию истребителя из "Звездных войн": выглядит, как настоящий (видео)

Для команды косплееров это уже вторая модель звездолета. Первую разрушило ветром.

В России косплееры решили позволить молодежи прикоснуться к космической тематике, и за три месяца построили истребитель из фильма "Звездные войны".

Видео, на котором показано творение было размещено в Инстаграме одного из его создателей Айаала Федорова.

Реплика звездолета T-65 "X-Wing", на котором бороздил просторы вселенной джедай Люк Скайуокер, был установлена в Якутске в парке "Урдэл".

По словам Федорова, команда из шести человек работала над истребителем в течение трех месяцев.

"Создание корабля заняло у нас все лето, было потрачено много сил и средств", — написал он.

Корабль создан из фанеры и дерева, а установлен в защищенном от ветра месте. Команда также работает над созданием известной парочки дроидов R2-D2 и C3PO.

Примечательно, что это не первый проект Федорова. В марте они установили в этом же месте копию корабля "Лезвие бритвы" (Razor Crest) из сериала "Мандалорец", его размеры достигли 14 метров в длину и 10 в ширину, однако сильные порывы ветра его в итоге разрушили.

Тем временем в Днепре блогер решил оригинально затюнинговать свою "семерку" и обклеил ее пачками лапши быстрого приготовления.