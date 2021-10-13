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Косплеєри за три місяці побудували копію винищувача з "Зоряних війн": виглядає, як справжній (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
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"X-wing"
"X-wing"

Для команди косплеєрів це вже друга модель зорельота. Першу зруйнувало вітром.

У Росії косплеєри вирішили дозволити молоді доторкнутися до космічної тематики, і за три місяці побудували винищувач з фільму "Зоряні війни".

Відео, на якому показано творіння було розміщено в інстаграмі одного з його творців Айаана Федорова.

Репліка зорельота T-65 "X-Wing", на якому борознив простори галактики джедай Люк Скайвокер, був встановлений в Якутську в парку "Урдел".

За словами Федорова, команда з шести осіб працювала над винищувачем протягом трьох місяців.

"Створення корабля зайняло у нас все літо, було витрачено багато сил і коштів", — написав він.

Корабель створений з фанери та дерева, а встановлений в захищеному від вітру місці. Команда також працює над створенням відомої парочки дроїдів R2-D2 і C3PO.

Примітно, що це не перший проєкт Федорова. У березні вони встановили в цьому ж місці копію корабля "Лезо бритви" (Razor Crest) з серіалу "Мандалорець", його розміри досягли 14 метрів в довжину і 10 завширшки, однак сильні пориви вітру його в підсумку зруйнували.

Тим часом в Дніпрі блогер вирішив оригінально затюнинговати свою "сімку" і обклеїв її пачками локшини швидкого приготування.

Теги:
#Росія #Зоряні війни #Косплей
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