Остерегайтесь клаустрофобии: 10 самых крошечных квартир по всему миру (фото)

Все больше людей предпочитают переезжать в "микроквартиры", чтобы сэкономить деньги.

Население в мире постепенно увеличивается, и даже несмотря на огромные потери от коронавируса, все равно продолжает расти. Из-за этого во многих больших городах начали строить маленькие квартиры. И это не стандартная "однушка", а очень маленькое жилье на 5-10 квадратных метров.

И жильцы этих домов умудряются создать в своей квартиры уютную атмосферу.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с 10-ю самыми крошечными жилищами по всему миру.

Эта квартира в Гонконге составляет всего 5,6 квадратный метра. За нее семья платит 487 долларов в месяц.

Площадь квартиры - 60 квадратных футов

А эта квартира в Лондоне была построена в 1987 году и раньше использовалась как кладовая для веников. А сейчас в ней есть небольшая кухня, душ, который также используется как шкаф, и диван, который превращается в кровать.

Эту квартиру можно купить за 313 000 долларов

А это квартира из самого узкого здания в мире, который находится в Варшаве, и вообще этот дом является художественной инсталляцией. Но израильский писатель Этгар Керет использует одну из квартир, как свой дом, когда посещает Польшу.

Комната узкая, но достаточно длинная

Эта квартира также находится в Польше. Ее размер — 13 квадратных метров. В квартире есть практически все, что только можно пожелать, и даже гамак для отдыха.

На кухне есть небольшая раковина и даже стиральная машина.

И снова Гонконг. Отметим, что эта квартира еще считается и элитной квартирой "микроразмеров".

«Комариная квартира» в Гонконге.

А этот крошечный дом был построенный из контейнера. А находится он в Гамбурге, Германия.

Во многих небольших домах есть кровати-чердаки для экономии места.

А эти «микро» апартаменты в Сиэтле обычно имеют отдельную ванную комнату и встроенную мебель, чтобы сэкономить место и сделать их еще более привлекательными для молодежи.

Квартира площадью 200 квадратных футов в Сиэтле

Даже из этой небольшой подборки понятно, что больше всего подобных квартир в Китае. Идея трубчатого дома OPod, созданного в Гонконге, заключается в создании доступного жилья внутри гигантских бетонных дренажных труб.

Идея пришла в голову гонконгскому архитектору Джеймсу Лоу.

Согласитесь, что эта квартира больше похожа на вход в чей-то дом, чем на сам дом. Однако жить здесь в принципе возможно. Эта квартира и три соседние квартиры делят одну ванную комнату, и увы, здесь нет кухни.

Всего за 800 долларов в месяц вы сможете пожить в Манхэттене

В Гонконге, где тысячи жителей живут в квартирах размером с коробку из-под обуви, которые даже не предназначены для проживания людей, есть и такие крошечные квартирки.

Домовладелец не может даже ноги вытянуть.

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