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Остерегайтесь клаустрофобии: 10 самых крошечных квартир по всему миру (фото)

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Топ самых маленьких квартир Новость обновлена 14 октября 2021, 13:40
Топ самых маленьких квартир

Все больше людей предпочитают переезжать в "микроквартиры", чтобы сэкономить деньги.

Население в мире постепенно увеличивается, и даже несмотря на огромные потери от коронавируса, все равно продолжает расти. Из-за этого во многих больших городах начали строить маленькие квартиры. И это не стандартная "однушка", а очень маленькое жилье на 5-10 квадратных метров.

И жильцы этих домов умудряются создать в своей квартиры уютную атмосферу.

"Телеграф" предлагает Вам ознакомиться с 10-ю самыми крошечными жилищами по всему миру.

Эта квартира в Гонконге составляет всего 5,6 квадратный метра. За нее семья платит 487 долларов в месяц.

Площадь квартиры - 60 квадратных футов
Площадь квартиры - 60 квадратных футов

А эта квартира в Лондоне была построена в 1987 году и раньше использовалась как кладовая для веников. А сейчас в ней есть небольшая кухня, душ, который также используется как шкаф, и диван, который превращается в кровать.

Эту квартиру можно купить за 313 000 долларов
Эту квартиру можно купить за 313 000 долларов

А это квартира из самого узкого здания в мире, который находится в Варшаве, и вообще этот дом является художественной инсталляцией. Но израильский писатель Этгар Керет использует одну из квартир, как свой дом, когда посещает Польшу.

Комната узкая, но достаточно длинная
Комната узкая, но достаточно длинная

Эта квартира также находится в Польше. Ее размер — 13 квадратных метров. В квартире есть практически все, что только можно пожелать, и даже гамак для отдыха.

На кухне есть небольшая раковина и даже стиральная машина.
На кухне есть небольшая раковина и даже стиральная машина.

И снова Гонконг. Отметим, что эта квартира еще считается и элитной квартирой "микроразмеров".

«Комариная квартира» в Гонконге.
«Комариная квартира» в Гонконге.

А этот крошечный дом был построенный из контейнера. А находится он в Гамбурге, Германия.

Во многих небольших домах есть кровати-чердаки для экономии места.
Во многих небольших домах есть кровати-чердаки для экономии места.

А эти «микро» апартаменты в Сиэтле обычно имеют отдельную ванную комнату и встроенную мебель, чтобы сэкономить место и сделать их еще более привлекательными для молодежи. 

Квартира площадью 200 квадратных футов в Сиэтле
Квартира площадью 200 квадратных футов в Сиэтле

Даже из этой небольшой подборки понятно, что больше всего подобных квартир в Китае. Идея трубчатого дома OPod, созданного в Гонконге, заключается в создании доступного жилья внутри гигантских бетонных дренажных труб.

Идея пришла в голову гонконгскому архитектору Джеймсу Лоу.
Идея пришла в голову гонконгскому архитектору Джеймсу Лоу.

Согласитесь, что эта квартира больше похожа на вход в чей-то дом, чем на сам дом. Однако жить здесь в принципе возможно. Эта квартира и три соседние квартиры делят одну ванную комнату, и увы, здесь нет кухни.

Всего за 800 долларов в месяц вы сможете пожить в Манхэттене
Всего за 800 долларов в месяц вы сможете пожить в Манхэттене

В Гонконге, где тысячи жителей живут в квартирах размером с коробку из-под обуви, которые даже не предназначены для проживания людей, есть и такие крошечные квартирки.

Домовладелец не может даже ноги вытянуть.
Домовладелец не может даже ноги вытянуть.

Также, "Телеграф" собрал для вас список из семи похожих фильмов и сериалов, которые имеют много общего с "Игрой в кальмара".

Теги:
#Квартира #Дом #Маленькая квартира
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