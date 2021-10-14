Остерігайтеся клаустрофобії: 10 найбільш крихітних квартир по всьому світу (фото)

Все більше людей вважають за краще переїжджати в "мікроквартирами", щоб заощадити гроші.

Населення в світі поступово збільшується, і навіть не дивлячись на величезні втрати від коронавірусу, все одно продовжує зростати. Через це у багатьох великих містах почали будувати маленькі квартири. І це не стандартна "однушка", а дуже маленьке житло на 5-10 квадратних метрів.

І мешканці цих будинків примудряються створити в своїй квартири затишну атмосферу.

"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з 10-ма самими крихітними житлами по всьому світу.

Ця квартира в Гонконзі становить всього 5,6 квадратних метрів. За неї сім’я платить 487 доларів на місяць.

Площа квартири — 60 квадратних футів

А ця квартира в Лондоні була побудована в 1987 році і раніше використовувалася як комора для віників. А зараз в ній є невелика кухня, душ, який також використовується як шафа, і диван, який перетворюється в ліжко.

Цю квартиру можна купити за 313 000 доларів

А це квартира з самої вузької будівлі в світі, який знаходиться в Варшаві, і взагалі цей будинок є художньою інсталяцією. Але ізраїльський письменник Етгар Керет використовує одну з квартир, як свій будинок, коли відвідує Польщу.

Кімната вузька, але досить довга

Ця квартира також знаходиться в Польщі. Її розмір — 13 квадратних метрів. У квартирі є практично все, що тільки можна побажати, і навіть гамак для відпочинку.

На кухні є невелика раковина і навіть пральна машина.

І знову Гонконг. Відзначимо, що ця квартира ще вважається і елітною квартирою "мікророзміру".

«Комарина квартира» в Гонконзі.

А цей крихітний будинок був побудований з контейнера. А знаходиться він в Гамбурзі, Німеччина.

У багатьох невеликих будинках є ліжка-горища для економії місця.

А ці «мікро» апартаменти в Сіетлі зазвичай мають окрему ванну кімнату і вбудовані меблі, щоб заощадити місце і зробити їх ще більш привабливими для молоді.

Квартира площею 200 квадратних футів в Сіетлі

Навіть з цієї невеликої підбірки зрозуміло, що найбільше подібних квартир в Китаї. Ідея трубчастого будинку OPod, створеного в Гонконзі, полягає в створенні доступного житла всередині гігантських бетонних дренажних труб.

Ідея прийшла в голову гонконгському архітектору Джеймсу Лоу.

Погодьтеся, що ця квартира більше схожа на вхід в чийсь будинок, ніж на сам будинок. Однак жити тут в принципі можливо. Ця квартира і три сусідні квартири ділять одну ванну кімнату, і на жаль, тут немає кухні.

Всього за 800 доларів в місяць ви зможете пожити в Манхеттені

У Гонконзі, де тисячі жителів живуть в квартирах розміром з коробку з-під взуття, які навіть не призначені для проживання людей, є і такі крихітні квартирки.

Домовласник не може навіть ноги витягнути.

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