Укр

Какие вещи нельзя держать в доме, чтобы не навлечь беду

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
111
Некоторые вещи хранят в себе негатив Новость обновлена 17 октября 2021, 08:25
Некоторые вещи хранят в себе негатив

Эксперты в области эзотерики считают, что этим вещам не место в дом.:

Одной из причин всех бед и невзгод в вашем доме могут быть предметы, которые пылятся в шкафу уже несколько лет подряд просто потому, что их жалко выбрасывать.Однако лучше, в первую очередь для вас, поскорее избавиться от них.

"Телеграф" составил список вещей, способных навлекать несчастье.

Вещи, которые могут навлечь беду на ваш дом

  • Старая одежда

Старая, потрепанная одежда притягивает всевозможные финансовые трудности, и именно ее нужно отнести на помойку в первую очередь. Разберите свой гардероб, и в ваш дом обязательно вернутся благополучие и достаток.

  • Старая посуда

Еще один известный признак бедности — битая посуда: храня ее в доме, вы буквально отгоняете от себя деньги.

  • Вещи умерших людей

Эзотерики считают, что предметы, доставшиеся вам от усопших, способны служить своеобразным "порталом" между царством мертвых и миром живых людей.

  • Сломанные вещи

Это приманка для бедности и неудач.

  • Разбитое зеркало или стекло

Даже небольшие трещинки или осколки способны превратить положительную энергию в отрицательную и принести неприятности.

  • Мусор в карманах или кошельке

Фантики, чеки и прочий мусор не сулят ничего хорошего, а только путаницу в делах и постоянные неудачи.

  • Неработающая техника

Такие вещи сильно тормозят ваше развитие. Избавившись от них, вы не только избавитесь от лишнего негатива, но и освободите место в доме.

Ранее, "Телеграф" писал, как правильно одалживать деньги и отдавать долги, чтобы не обеднеть.

COVID-сводка в Украине 17 октября
Здоровье
Почти 5 тысяч госпитализаций за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
COVID-сводка в Украине 17 октября
Почти 5 тысяч госпитализаций за сутки: свежая статистика коронавируса в Украине
Дата публикации
Категория
Фото с места смертельной аварии с украинцами
Автомобиль слетел в ров и перевернулся: в Польше в ДТП погибла 19-летняя украинка (фото)
Дата публикации
Категория
Стетоскоп
Больницы забиты, есть дети на кислороде, за вакцинами очередь: Одессу объял COVID-19
Дата публикации
Категория
Работа следствия.
Пропавшего парня на Черниговщине нашли мертвым в лесополосе (фото)
Дата публикации
Категория
Врач в защитном костюме
"Будет сложно": врач спрогнозировал, когда будет пик COVID-19 в Украине