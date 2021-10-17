Какие вещи нельзя держать в доме, чтобы не навлечь беду
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Эксперты в области эзотерики считают, что этим вещам не место в дом.:
Одной из причин всех бед и невзгод в вашем доме могут быть предметы, которые пылятся в шкафу уже несколько лет подряд просто потому, что их жалко выбрасывать.Однако лучше, в первую очередь для вас, поскорее избавиться от них.
"Телеграф" составил список вещей, способных навлекать несчастье.
Вещи, которые могут навлечь беду на ваш дом
- Старая одежда
Старая, потрепанная одежда притягивает всевозможные финансовые трудности, и именно ее нужно отнести на помойку в первую очередь. Разберите свой гардероб, и в ваш дом обязательно вернутся благополучие и достаток.
- Старая посуда
Еще один известный признак бедности — битая посуда: храня ее в доме, вы буквально отгоняете от себя деньги.
- Вещи умерших людей
Эзотерики считают, что предметы, доставшиеся вам от усопших, способны служить своеобразным "порталом" между царством мертвых и миром живых людей.
- Сломанные вещи
Это приманка для бедности и неудач.
- Разбитое зеркало или стекло
Даже небольшие трещинки или осколки способны превратить положительную энергию в отрицательную и принести неприятности.
- Мусор в карманах или кошельке
Фантики, чеки и прочий мусор не сулят ничего хорошего, а только путаницу в делах и постоянные неудачи.
- Неработающая техника
Такие вещи сильно тормозят ваше развитие. Избавившись от них, вы не только избавитесь от лишнего негатива, но и освободите место в доме.
Ранее, "Телеграф" писал, как правильно одалживать деньги и отдавать долги, чтобы не обеднеть.
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