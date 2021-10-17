Какие вещи нельзя держать в доме, чтобы не навлечь беду

Эксперты в области эзотерики считают, что этим вещам не место в дом.:

Одной из причин всех бед и невзгод в вашем доме могут быть предметы, которые пылятся в шкафу уже несколько лет подряд просто потому, что их жалко выбрасывать.Однако лучше, в первую очередь для вас, поскорее избавиться от них.

"Телеграф" составил список вещей, способных навлекать несчастье.

Вещи, которые могут навлечь беду на ваш дом

Старая одежда

Старая, потрепанная одежда притягивает всевозможные финансовые трудности, и именно ее нужно отнести на помойку в первую очередь. Разберите свой гардероб, и в ваш дом обязательно вернутся благополучие и достаток.

Старая посуда

Еще один известный признак бедности — битая посуда: храня ее в доме, вы буквально отгоняете от себя деньги.

Вещи умерших людей

Эзотерики считают, что предметы, доставшиеся вам от усопших, способны служить своеобразным "порталом" между царством мертвых и миром живых людей.

Сломанные вещи

Это приманка для бедности и неудач.

Разбитое зеркало или стекло

Даже небольшие трещинки или осколки способны превратить положительную энергию в отрицательную и принести неприятности.

Мусор в карманах или кошельке

Фантики, чеки и прочий мусор не сулят ничего хорошего, а только путаницу в делах и постоянные неудачи.

Неработающая техника

Такие вещи сильно тормозят ваше развитие. Избавившись от них, вы не только избавитесь от лишнего негатива, но и освободите место в доме.

Ранее, "Телеграф" писал, как правильно одалживать деньги и отдавать долги, чтобы не обеднеть.