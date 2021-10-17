Які речі не можна тримати в домі, щоб не накликати біду
- Автор
-
- Дата публікації
-
Експерти в області езотерики вважають, що цим речам не місце в домі.:
Однією з причин усіх бід і негараздів в вашому домі можуть бути предмети, які припадають пилом у шафі вже кілька років поспіль просто тому, що їх шкода викидати. Однак краще, в першу чергу для вас, скоріше позбутися від них.
"Телеграф" склав список речей, здатних накликати нещастя.
Речі, які можуть викликати біду на ваш будинок
- Старий одяг
Старий, пошарпаний одяг притягує всілякі фінансові труднощі, і саме її потрібно віднести на смітник в першу чергу. Розберіть свій гардероб, і в ваш будинок обов’язково повернуться добробут і достаток.
- Старий посуд
Ще одна відома ознака бідності — битий посуд: зберігаючи її в будинку, ви буквально відганяєте від себе гроші.
- Речі померлих людей
Езотерики вважають, що предмети, що дісталися вам від покійних, здатні служити своєрідним "порталом" між царством мертвих і світом живих людей.
- Зламані речі
Це приманка для бідності і невдач.
- Розбите дзеркало або скло
Навіть невеликі тріщинки або осколки здатні перетворити позитивну енергію в негативну і принести неприємності.
- Сміття в кишенях або гаманці
Фантики, чеки та інше сміття не обіцяють нічого хорошого, а тільки плутанину в справах і постійні невдачі.
- Техніка, що не працює
Такі речі сильно гальмують ваш розвиток. Позбувшись від них, ви не тільки позбудетеся від зайвого негативу, але і звільніть місце в будинку.
Раніше, "Телеграф" писав, як правильно позичати гроші і віддавати борги, щоб не збідніти.
- Дата публікації
-
- Категорія
-