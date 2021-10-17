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Які речі не можна тримати в домі, щоб не накликати біду

Автор
Анна Барабан
Дата публікації
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Деякі речі зберігають у собі негатив Новина оновлена 17 жовтня 2021, 08:25
Деякі речі зберігають у собі негатив

Експерти в області езотерики вважають, що цим речам не місце в домі.:

Однією з причин усіх бід і негараздів в вашому домі можуть бути предмети, які припадають пилом у шафі вже кілька років поспіль просто тому, що їх шкода викидати. Однак краще, в першу чергу для вас, скоріше позбутися від них.

"Телеграф" склав список речей, здатних накликати нещастя.

Речі, які можуть викликати біду на ваш будинок

  • Старий одяг

Старий, пошарпаний одяг притягує всілякі фінансові труднощі, і саме її потрібно віднести на смітник в першу чергу. Розберіть свій гардероб, і в ваш будинок обов’язково повернуться добробут і достаток.

  • Старий посуд

Ще одна відома ознака бідності — битий посуд: зберігаючи її в будинку, ви буквально відганяєте від себе гроші.

  • Речі померлих людей

Езотерики вважають, що предмети, що дісталися вам від покійних, здатні служити своєрідним "порталом" між царством мертвих і світом живих людей.

  • Зламані речі

Це приманка для бідності і невдач.

  • Розбите дзеркало або скло

Навіть невеликі тріщинки або осколки здатні перетворити позитивну енергію в негативну і принести неприємності.

  • Сміття в кишенях або гаманці

Фантики, чеки та інше сміття не обіцяють нічого хорошого, а тільки плутанину в справах і постійні невдачі.

  • Техніка, що не працює

Такі речі сильно гальмують ваш розвиток. Позбувшись від них, ви не тільки позбудетеся від зайвого негативу, але і звільніть місце в будинку.

Раніше, "Телеграф" писав, як правильно позичати гроші і віддавати борги, щоб не збідніти.

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