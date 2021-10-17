Які речі не можна тримати в домі, щоб не накликати біду

Експерти в області езотерики вважають, що цим речам не місце в домі.:

Однією з причин усіх бід і негараздів в вашому домі можуть бути предмети, які припадають пилом у шафі вже кілька років поспіль просто тому, що їх шкода викидати. Однак краще, в першу чергу для вас, скоріше позбутися від них.

"Телеграф" склав список речей, здатних накликати нещастя.

Речі, які можуть викликати біду на ваш будинок

Старий одяг

Старий, пошарпаний одяг притягує всілякі фінансові труднощі, і саме її потрібно віднести на смітник в першу чергу. Розберіть свій гардероб, і в ваш будинок обов’язково повернуться добробут і достаток.

Старий посуд

Ще одна відома ознака бідності — битий посуд: зберігаючи її в будинку, ви буквально відганяєте від себе гроші.

Речі померлих людей

Езотерики вважають, що предмети, що дісталися вам від покійних, здатні служити своєрідним "порталом" між царством мертвих і світом живих людей.

Зламані речі

Це приманка для бідності і невдач.

Розбите дзеркало або скло

Навіть невеликі тріщинки або осколки здатні перетворити позитивну енергію в негативну і принести неприємності.

Сміття в кишенях або гаманці

Фантики, чеки та інше сміття не обіцяють нічого хорошого, а тільки плутанину в справах і постійні невдачі.

Техніка, що не працює

Такі речі сильно гальмують ваш розвиток. Позбувшись від них, ви не тільки позбудетеся від зайвого негативу, але і звільніть місце в будинку.

Раніше, "Телеграф" писав, як правильно позичати гроші і віддавати борги, щоб не збідніти.