Украинского актера обвинили в резне в Крыму: что известно

Пострадавший получил ранение в грудь

Украинского актера Алексея Комисарука, часто снимающегося в российских сериалах, подозревают в нападении на одного из жителей Ялты.

Такие новости из оккупированного РФ Крыма сообщают в Telegram-канале "Mash".

Согласно имеющейся информации, инцидент якобы произошел еще в прошлый вторник, 12 октября. Пострадавшим называют жителя Ялты по имени Магомед, с которым Алексей Комисарук якобы пересекся благодаря общим знакомым.

Во время обеда компания употребляла спиртное. Утверждается, что Комисарук перебрал с алкоголем и начал вести себя слишком буйно. Его попросили успокоиться и отправили домой. Просьбу уйти он выполнил, но через некоторое время вернулся, вооружившись ножом.

После этого Магомеду, который якобы и просил актера вести себя более прилично, был нанесен удар в грудь.

К счастью, другие присутствующие быстро оттащили напавшего от жертвы и вызвали "скорую". До приезда медиков Комисарук пытался избавиться от ножа. Впрочем, его все равно задержали российские полицейские, и сейчас мужчина вроде как находится под следствием.

Интересно, что в сети имя Алексея Комисарука всплывает на нескольких новостных сайтах, как человека, находящегося в розыске на территории Украины. При этом актер якобы подозревался в умышленном убийстве.

Скрин из сайта с розыском людей

Отметим, что Комисарук известен ролями криминальных авторитетов в различных российских сериалах про полицейских. Всего известно о его участии в девяти разных проектах, среди которых "Нюхач", "Брат за Брата-3", "Ветреная женщина", "Чарли" и другие.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве посреди дня в толпе людей пырнули ножом мужчину, который отказался отдать злоумышленнику сумку.