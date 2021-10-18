Українського актора звинуватили в різанині в Криму: що відомо

Потерпілий отримав поранення в груди

Українського актора Олексія Комісарука, який часто знімається в російських серіалах, підозрюють в нападі на одного із жителів Ялти.

Такі новини з окупованого РФ Криму повідомляють в Telegram-каналі "Mash".

Згідно з наявною інформацією, інцидент начебто стався ще минулого вівторка, 12 жовтня. Постраждалим називають жителя Ялти на ім’я Магомед, із яким Олексій Комісарук перетнувся завдяки спільним знайомим.

Під час обіду компанія вживала спиртне. Стверджується, що Комісарук перебрав із алкоголем і почав вести себе занадто буйно. Його попросили заспокоїтися і відправили додому. Прохання піти він виконав, але через деякий час повернувся, озброївшись ножем.

Після цього Магомед, який начебто і просив актора поводитися більш пристойно, отримав удар у груди.

На щастя, інші присутні швидко відтягнули нападника від жертви і викликали "швидку". До приїзду медиків Комісарук намагався позбутися ножа. Втім, його все одно затримали російські поліцейські, і зараз чоловік начебто знаходиться під слідством.

Цікаво, що в мережі ім’я Олексія Комісарука спливає на кількох новинних сайтах, як людини, котра знаходиться в розшуку на території України. При цьому актор нібито підозрювався в умисному вбивстві.

Скрін з сайту з розшуком людей

Відзначимо, що Комісарук відомий ролями кримінальних авторитетів в різних російських серіалах про поліцейських. Всього відомо про його участь в дев’яти різних проектах, серед яких "Нюхач", "Брат за Брата-3", "Вітряна жінка", "Чарлі" та інші.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві серед білого дня в натовпі людей поранили ножем чоловіка, який відмовився віддати зловмиснику сумку.