Укр

"Это просто маленькая авантюра": Jerry Heil запускает инста-формат шоу "Холостячка"

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Шоу начинается 21 октября Новость обновлена 19 октября 2021, 18:30
Шоу начинается 21 октября

Украинская певица решила помочь одиноким найти свою любовь.

Вот уже 11 сезонов украинских зрителей покоряет романтическое реалити-шоу "Холостяк", а с 2020 года и "Холостячка". Однако это шоу больше "подходит" для известных личностей, которые не могут найти себе вторую половинку. А что же делать не медийным личностям, если у них тоже не получается найти себе пару самостоятельно? 

Украинская певица Jerry Heil/Джерри Хейл, настоящее имя которой Яна Шемаева, решила помочь своим одиноким подписчикам и запустить шоу "Одиначка". Об этом девушка сообщила у себя на странице в Инстаграм. 

"Одиначка" — это некий инста-формат реалити "Холостячка" в формате speed dating (быстрые свидания), чтобы за минимум времени познакомиться с максимумом разных молодых людей. 

"Одиначка"- это инста-формат для дерзких! Ну или для тех, кто начал терять надежду. Или для тех, кого даже родственники спрашивают про ориентацию. Или для тех, кто хочет сняться в интересном инста-проекте!" — описывает свой проект певица. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Джерри Хейл написала саундтрек к украинскому супергеройскому фильму "Apple-Man" и показала зрелищный клип на него.

Теги:
#Певица #Холостячка #Jerry Heil #Джерри Хейл
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