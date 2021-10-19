"Це просто маленька авантюра": Jerry Heil запускає Інста-формат шоу "Холостячка"

Українська співачка вирішила допомогти самотнім знайти свою любов.

Ось уже 11 сезонів українських глядачів підкорює романтичне реаліті-шоу "Холостяк", а з 2020 року і "Холостячка". Однак це шоу більше "підходить" для відомих особистостей, які не можуть знайти собі другу половинку. А що ж робити не медійним особистостям, якщо у них теж не виходить знайти собі пару самостійно?

Українська співачка Jerry Heil/Джеррі Хейл, справжнє ім’я якої Яна Шемаєва, вирішила допомогти своїм одиноким передплатникам і запустити шоу "Одиначка". Про це дівчина повідомила у себе на сторінці в Інстаграм.

"Одиначка" — це якийсь Інста-формат реаліті "Холостячка" в форматі speed dating (швидкі побачення), щоб за мінімум часу познайомитися з максимумом різних молодих людей.

"Одиначка" — це Інста-формат для зухвалих! Ну або для тих, хто почав втрачати надію. Або для тих, кого навіть родичі питають про орієнтацію. Або для тих, хто хоче знятися в цікавому Інста-проект! "- описує свій проєкт співачка.

Раніше, "Телеграф" писав, що Джеррі Хейл написала саундтрек до українського супергеройського фільму "Apple-Man" і показала видовищний кліп на нього.