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Jerry Heil записала саундтрек до українського фільму про супергероїв і показала видовищний кліп (відео)

Автор
Анна Барабан
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Jerry Heil в кліпі на пісню #APPLEMAN Новина оновлена 17 вересня 2021, 15:55
Jerry Heil в кліпі на пісню #APPLEMAN

Кліп на пісню — він же трейлер до українського супергеройський фільму "Apple-Man".

Відома українська співачка Jerry Heil/Джеррі Хейл, справжнє ім’я якої Яна Шамаева, яка раніше вийшла заміж за себе в кліпі на пісню "Тук-Тук-Тук", знову порадувала своїх фанатів новою роботою. Дівчина написала саундтрек до українського фільму і показала видовищний кліп на нього.

Новою відеороботою на пісню #APPLEMAN Джеррі Хейл поділилася на своєму ютуб-каналі.

"Такого креативного божевілля ви не побачите ніде, навіть якщо переглянете всі тік-ток тренди 2021 року" — описує кліп артистка, додаючи, що здійснилася її мрія створювати музику до кінофільмів.

Фільм Apple-Man — це чудернацький гумористичний бойовик, створений режисером Василем Москаленко, який також зіграв головну роль в картині. Варто зазначити, що цей кліп одночасно є трейлером фільму Apple-Man.

Раніше, "Телеграф" писав, що британська рок-група Bring Me The Horizon презентувала новий кліп на пісню "DiE4u". Особливістю нового відео є те, що в ньому можна почути українську мову.

Теги:
#Музика #Кліп #Новий кліп #Саундтрек #Співачка #Jerry Heil #Джеррі Хейл
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