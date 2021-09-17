Jerry Heil записала саундтрек до українського фільму про супергероїв і показала видовищний кліп (відео)

Кліп на пісню — він же трейлер до українського супергеройський фільму "Apple-Man".

Відома українська співачка Jerry Heil/Джеррі Хейл, справжнє ім’я якої Яна Шамаева, яка раніше вийшла заміж за себе в кліпі на пісню "Тук-Тук-Тук", знову порадувала своїх фанатів новою роботою. Дівчина написала саундтрек до українського фільму і показала видовищний кліп на нього.

Новою відеороботою на пісню #APPLEMAN Джеррі Хейл поділилася на своєму ютуб-каналі.

"Такого креативного божевілля ви не побачите ніде, навіть якщо переглянете всі тік-ток тренди 2021 року" — описує кліп артистка, додаючи, що здійснилася її мрія створювати музику до кінофільмів.

Фільм Apple-Man — це чудернацький гумористичний бойовик, створений режисером Василем Москаленко, який також зіграв головну роль в картині. Варто зазначити, що цей кліп одночасно є трейлером фільму Apple-Man.

Раніше, "Телеграф" писав, що британська рок-група Bring Me The Horizon презентувала новий кліп на пісню "DiE4u". Особливістю нового відео є те, що в ньому можна почути українську мову.