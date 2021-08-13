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Jerry Heil вышла замуж, но пока только в клипе (фото, видео)

Jerry Heil вышла замуж, но пока только в клипе (фото, видео)
17:00 Сегодня Телеграф фото пресс-служба

12 августа Jerry Heil устроила настоящую свадебную церемонию, на которой вышла замуж... за себя. Таким необычным образом певица презентовала новую работу — клип на песню "Тук-Тук-Тук".

По словам Jerry Heil, она давно об этом задумывалась, впервые узнав о таком явлении, как сологамия, несколько лет назад. "Для меня сологамия — это проявление принятия себя, любви к себе. Если родственники давят вопросами о браке, а тебя даже нет никакого спутника — женись на себе. Мне комфортно с собой до тех пор, пока я не нашла своего человека. К тому моменту и вообще всегда — я и есть свой человек", - говорит девушка. 

Благоприятный момент наступил, когда появилась песня «Тук-Тук-Тук», а позже — идея необычного клипа, снятого режиссером Тарасом Голубковым. «Свадебная» презентация подчеркнула основную идею произведения, которая заключается в столкновении старых «родительских» традиций и новых норм общества. Современная молодежь вынуждена маневрировать между этими двумя реальностями, пытаясь построить собственное счастливое будущее. И при этом не обмануть сердце, которое — "тук-тук-тук" — диктует что-то свое...

Jerry Heil

По сюжету клипа, Jerry Heil в образе инопланетянки "прибывает" со своей эксцентричной семьей в обычное украинское село, чтобы заключить брак с женихом. Его образ воплотил юморист Иван Люленов, участник шоу "Лига Смеха", капитан команды «Стояновка». Дальше происходит ряд комедийных коллизий — инопланетяне и украинцы пытаются найти общий язык в декорациях традиционной сельской свадьбы.

"Я очень уважаю украинские народные традиции, в том числе празднование свадеб, и в будущем хотела бы иметь такое же. Главная героиня этой песни — мой воображаемый прототип, возможно! У меня очень большая семья, поэтому мне посчастливилось побывать на многих свадьбах. Я искренне полюбила это действо, но делать все по стандартному сценарию — не про нас с режиссером Тарасом Голубковым. Тарас мастерски умеет сочетать традиционное с неожиданным — вот что нас объединило. Ведь это то, что я люблю делать в своей музыке. Вообще это самый большой кайф, как по мне — миксовать современные реалии с традициями своих предков. Где-то так свою настоящую свадьбы и вижу: с перекатыванием яйца и переодеванием в DZIDZIO", - поделилась Jerry. 

 

Отметим, что Jerry Heil часто делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Так, она рассказала на всю страну о том, что все еще девственница и пока что не встретила свою вторую половинку. Также она обсуждала с фанатами подробности своих неудачных свиданий. 

Также певица поведала фанатам о своих комплексах и призвала из вместе с ней бороться со своими недостатками.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Свадьба, Jerry Heil, Джерри Хейл.
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