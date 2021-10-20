Российское юмористическое шоу скопировало идею номера у "95 квартала" (видео)

В номере, показанном на российском телеканале, можно найти много общего со сценкой "95 квартала".

Российское юмористическое "Шоу большой страны", которое транслируется на телеканале "Россия 1", скопировало идею номера у "95 квартала". Сходство можно заметить, если просмотреть сразу оба номера.

Так, в 2020-м году "95 квартал" выпустил юмористический номер с комиком Юрием Ткачом и певицей Jerry Heil о веганах. По сюжету номера парень приводит девушку-веганку знакомиться с отцом, который является большим поклонником мясной пищи. Молодой человек отмечает, что и он сам тоже веган. В выпуске "Шоу большой страны", который вышел лишь в сентябре этого года, завязка точно такая же: парень приводит свою подругу знакомиться с родителями, объявив, что они оба веганы.

Кадр из прошлогоднего номера "95 квартала"

Далее по сюжету в обоих номерах родители начинают очень сокрушаться и уговоривать детей разными способами хоть что-то съесть. При этом в обоих номерах папы даже не знают значения слова "веган", считая это то болезнью, то другим названием гомосексуальности.

И в украинском номере, и в российском, который вышел год спустя, отцы с большой теплотой вспоминают о хряках, которым пришлось умереть, чтобы на столе была свинина, уговаривая гостей поесть.

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети поднялся скандал из-за обложки российского Elle про "дружбу народов" с Украиной.